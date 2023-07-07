Винисиус получил медаль за продвижение эгалитаризма – на «Маракане». Правительство Рио-де-Жанейро утвердило закон имени игрока «Реала» об остановке матчей из-за расизма

Теги Фламенго Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Маракана Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор получил в Бразилии награду за заслуги перед обществом.

Вингеру «Реала» на «Маракане» вручили медаль имени Тирадентиса – высшую награду штата Рио-де-Жанейро. Футболист был отмечен за работу по созданию эгалитарного общества (концепция создания общества с равными социальными и гражданскими правами всех его членов – Sports.ru) и в связи с расистскими оскорблениями, которым он подвергался в Испании.

В день чествования игрока сборной Бразилии правительство штата также утвердило так называемый закон Винисиуса Жуниора, предусматривающий приостановку матчей в случае инцидентов на почве расовой дискриминации.

«Я очень молод и не ожидал таких почестей. Порой я задаюсь вопросом, заслуживаю ли всего этого. Я не ожидал такого количества наград и не ожидал, что встречу такую поддержку на «Маракане», которую я посещал и на которой провел столько матчей в составе «Фламенго», – сказал Винисиус.

Фото: Globo.com/Yasmim Guastini

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39 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
был футболистом, теперь работает клоуном у коммунистов
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Манковский
Бедненький Вини, уработался. Когда там выездной матч в Валенсией? Не дождусь прям.
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Сергей Котельников
Маразм крепчает у тех, кто подобные законы утверждает
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Ronaldinho Gaúcho
Клоунада 🤡
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deimon7.7
Ответ Манковский
Бедненький Вини, уработался. Когда там выездной матч в Валенсией? Не дождусь прям.
Из-за освистывание Винисиуса Жуниора сработает закон Винисиуса Жуниора 🤣
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GuruFutbola
Ну хоть поплакал в конце?)
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dnssda
До абсурда довели, давно уже
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ericssons
Один тешит свое самолюбие, другие пиарятся рядом с топ футболистом Бразилии. Только вот в чем конкретно польза для всех остальных непонятно.
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igls54
В голове моей опилки - да, да, да
+8
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ZaSvabody
Ответ distress of ignorance
Плюс, местным расистам этого не понять
Не вижу здесь расистов. Винисиус страдает (если это можно так назвать) совершенно не потому что родился черным. А расизм - это плохо, несомненно.
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Ман Сити
Второй решфорд, скоро заявит что борьбу с расизмом он и изобрел
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Безумный Макс
общество просто сходит с ума....жалкое зрелище
теперь Винисиус будет прыгать еще яростнее и препираться с судьям
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onegin2007
Местная Грета Тунберг или как там её.
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Borillaz
Идеальная пара Грете Тунберг...
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Дмитрий
Медалист ...скоро мученика присвоят..
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Кино Музыка
Пока Неймар бьется за сборную, Винисиус зарабатывает политические висты.
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ДедаДома.нет
Наплакал.
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red hikkikomori
Медальку то хоть шоколадную дали?)
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Сергей Лебедев
так вот из-за чего весь движ был...
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Universal1000
Перес начал разыгрывать черную карту по ходу. По футбольному-то тут не вытащить ну никак, вообще не из чего, чисто бездарь.
Но ждем номинацию на Золотой Мяч осенью у Свинисиуса че уж там ухаха.

Ох как будет весело в следующем сезоне Ла Лиги.
Каждый выезд говноклуба с этим клоуном вангую будет эпиком отдавать. Уроют в ноль. На всех без исключения стадионах. В прошлом-то сезоне мочила только треть страны.
Может собирать чемоданы убогий. В Испании он не жилец. Расизм не причем.
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Нефанатик
Кукла в чьей то игре…
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Tristan...
Величайшие люди 21 века - Джордж Флойд и Винисиус...

Из светлокожих никого во время матчей не оскорбляют?
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Алмаз Хазиев
Грета Тунберг от футбола...
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Борис Александрович
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
был футболистом, теперь работает клоуном у коммунистов
Какого цвета медаль?))
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Фан Рубина
Медаль за продвижение эгоизма.
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