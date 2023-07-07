Винисиус получил медаль за продвижение эгалитаризма – на «Маракане». Правительство Рио-де-Жанейро утвердило закон имени игрока «Реала» об остановке матчей из-за расизма
Винисиус Жуниор получил в Бразилии награду за заслуги перед обществом.
Вингеру «Реала» на «Маракане» вручили медаль имени Тирадентиса – высшую награду штата Рио-де-Жанейро. Футболист был отмечен за работу по созданию эгалитарного общества (концепция создания общества с равными социальными и гражданскими правами всех его членов – Sports.ru) и в связи с расистскими оскорблениями, которым он подвергался в Испании.
В день чествования игрока сборной Бразилии правительство штата также утвердило так называемый закон Винисиуса Жуниора, предусматривающий приостановку матчей в случае инцидентов на почве расовой дискриминации.
«Я очень молод и не ожидал таких почестей. Порой я задаюсь вопросом, заслуживаю ли всего этого. Я не ожидал такого количества наград и не ожидал, что встречу такую поддержку на «Маракане», которую я посещал и на которой провел столько матчей в составе «Фламенго», – сказал Винисиус.
Фото: Globo.com/Yasmim Guastini
теперь Винисиус будет прыгать еще яростнее и препираться с судьям
Но ждем номинацию на Золотой Мяч осенью у Свинисиуса че уж там ухаха.
Ох как будет весело в следующем сезоне Ла Лиги.
Каждый выезд говноклуба с этим клоуном вангую будет эпиком отдавать. Уроют в ноль. На всех без исключения стадионах. В прошлом-то сезоне мочила только треть страны.
Может собирать чемоданы убогий. В Испании он не жилец. Расизм не причем.
Из светлокожих никого во время матчей не оскорбляют?