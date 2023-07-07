Винисиус получил медаль за продвижение эгалитаризма – на «Маракане». Правительство Рио-де-Жанейро утвердило закон имени игрока «Реала» об остановке матчей из-за расизма

Винисиус Жуниор получил в Бразилии награду за заслуги перед обществом.

Вингеру « » на «Маракане» вручили медаль имени Тирадентиса – высшую награду штата Рио-де-Жанейро. Футболист был отмечен за работу по созданию эгалитарного общества (концепция создания общества с равными социальными и гражданскими правами всех его членов – Sports.ru) и в связи с расистскими оскорблениями, которым он подвергался в .

В день чествования игрока сборной Бразилии правительство штата также утвердило так называемый закон Винисиуса Жуниора, предусматривающий приостановку матчей в случае инцидентов на почве расовой дискриминации.

«Я очень молод и не ожидал таких почестей. Порой я задаюсь вопросом, заслуживаю ли всего этого. Я не ожидал такого количества наград и не ожидал, что встречу такую поддержку на «Маракане», которую я посещал и на которой провел столько матчей в составе « », – сказал Винисиус.

Фото: Globo.com/Yasmim Guastini