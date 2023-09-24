«Винисиус стал примером для общества благодаря всему, через что прошел. Он сумел за себя постоять». Тренер сборной Бразилии о расизме в адрес вингера

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Фернандо Диниз расизм дискриминация Футбол

Тренер сборной Бразилии отметил вклад Винисиуса в борьбу с расизмом в футболе.

«Винисиус – больше чем эталон игрока. Он стал отличным примером для общества благодаря всему, через что ему пришлось пройти. Тому, как он сумел постоять за себя и отстоять то, что делает.

Кроме того, что он отличный игрок, он человек, который много значит для всех нас», – сказал Фернандо Диниз.

Тренер сборной Бразилии о том, что Винисиуса не номинировали на The Best: «Не понимаем почему. Он главный герой мирового футбола»

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14 комментариев

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Cruel Snake
Через, что он прошёл... Ну прям Афганистан, побывал в плену у "Талибана".

Такое отношение было, есть и будет. Просто остальные чернокожие игроки, не только из Мадрида, тоже получают оскорбления в свой адрес, но не реагируют так остро и не провацируют , поэтому и реакции такой агрессивной не получают . Но если на каждый выкрек обращать внимание, обострять. До добра это точно не доведёт. Больше думать о футболе, клубе, результатах, а не о том кто тебе, что кричит
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Гусеконь
а если его Рубиалес поцелует, то вообще нобелевку дадут
+8
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Ansu Fati
Раньше когда мужик лил слезы от обиды - называли плаксой, сейчас - постоял за себя)) о времена, о нравы
+3
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milky way
Ответ Гусеконь
а если его Рубиалес поцелует, то вообще нобелевку дадут
А если он поцелует Рубиалеса - Вселенная схлопнется.
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svft
бы такой фильм "Изображая жертву", вот на главного героя очень похож
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Tristan...
Ответ milky way
А если он поцелует Рубиалеса - Вселенная схлопнется.
К ним должен присоединиться Тебас. Это единственная возможность испанцев оттолкнуться от дна и хоть немного приблизиться к АПЛ...
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NottinghamForest
Постоять и отстоять... Прямо как я в 90-е в очереди за холодильником
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Собиратель хаоса
Похоже, что уровень бандитизма, насилия, наркоторговли и прочих атрибутов бразильских фавел сильно преувеличен, если для Вини, который провел там все детство, самым главным испытанием в жизни стало, когда какие-то d’генераты на стадионе его обезьяной обозвали.
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Нефанатик
Винисиус показал всему миру что свое убожество можно прикрывать расизмом.
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6tspey7tb5
Напомню он футболист. Может ему перейти в другую сферу ?
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Pb-SE
Ответ NottinghamForest
Постоять и отстоять... Прямо как я в 90-е в очереди за холодильником
Это где и когда в 90-е была очередь за холодильниками? В офисе МММ после их банкротства?
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NottinghamForest
Ответ Pb-SE
Это где и когда в 90-е была очередь за холодильниками? В офисе МММ после их банкротства?
За Бирюсой. Стоила тыщ 25. Можно было купить американский Фрижидайр, но он стоил примерно миллион
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NottinghamForest
Ответ Pb-SE
Это где и когда в 90-е была очередь за холодильниками? В офисе МММ после их банкротства?
Кстати, работал в те годы в банке на метро Нагатинская прямо напротив офиса МММ
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