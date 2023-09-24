«Винисиус стал примером для общества благодаря всему, через что прошел. Он сумел за себя постоять». Тренер сборной Бразилии о расизме в адрес вингера
Тренер сборной Бразилии отметил вклад Винисиуса в борьбу с расизмом в футболе.
«Винисиус – больше чем эталон игрока. Он стал отличным примером для общества благодаря всему, через что ему пришлось пройти. Тому, как он сумел постоять за себя и отстоять то, что делает.
Кроме того, что он отличный игрок, он человек, который много значит для всех нас», – сказал Фернандо Диниз.
Тренер сборной Бразилии о том, что Винисиуса не номинировали на The Best: «Не понимаем почему. Он главный герой мирового футбола»
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Такое отношение было, есть и будет. Просто остальные чернокожие игроки, не только из Мадрида, тоже получают оскорбления в свой адрес, но не реагируют так остро и не провацируют , поэтому и реакции такой агрессивной не получают . Но если на каждый выкрек обращать внимание, обострять. До добра это точно не доведёт. Больше думать о футболе, клубе, результатах, а не о том кто тебе, что кричит