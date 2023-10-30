Арестован болельщик, бросивший предмет в Холанда во время дерби с «МЮ». Нарушитель не попал в форварда «Сити», ему грозит запрет на посещение матчей

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия болельщики Эрлинг Холанд Футбол

Болельщик бросил предмет в Эрлинга Холанда во время дерби.

«Манчестер Сити» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ (3:0). Эрлинг Холанд отметился дублем.

По информации BBC, сразу после матча был задержан болельщик, бросивший в Холанда неустановленный предмет после того, как норвежец открыл счет с пенальти в первом тайме. Сообщается, что предмет не достиг цели. Нарушитель вскоре после задержания был освобожден под залог.

Сообщается, что теперь болельщику грозят санкции, включая запрет на посещение матчей.

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5 комментариев

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Уся Ваткин
Не попал в Холанда - получил дисквалификацию
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Nickolay Lyskov
да там вся команда не попала...
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