Арестован болельщик, бросивший предмет в Холанда во время дерби с «МЮ». Нарушитель не попал в форварда «Сити», ему грозит запрет на посещение матчей
Болельщик бросил предмет в Эрлинга Холанда во время дерби.
«Манчестер Сити» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ (3:0). Эрлинг Холанд отметился дублем.
По информации BBC, сразу после матча был задержан болельщик, бросивший в Холанда неустановленный предмет после того, как норвежец открыл счет с пенальти в первом тайме. Сообщается, что предмет не достиг цели. Нарушитель вскоре после задержания был освобожден под залог.
Сообщается, что теперь болельщику грозят санкции, включая запрет на посещение матчей.
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