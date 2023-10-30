Арестован болельщик, бросивший предмет в Холанда во время дерби с «МЮ». Нарушитель не попал в форварда «Сити», ему грозит запрет на посещение матчей

Болельщик бросил предмет в Эрлинга Холанда во время дерби.

« » обыграл « » на « » в 10-м туре (3:0). отметился дублем.

По информации BBC, сразу после матча был задержан болельщик, бросивший в Холанда неустановленный предмет после того, как норвежец открыл счет с пенальти в первом тайме. Сообщается, что предмет не достиг цели. Нарушитель вскоре после задержания был освобожден под залог.

Сообщается, что теперь болельщику грозят санкции, включая запрет на посещение матчей.

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