Жиру о реакции на замену в матче с «Наполи»: «Мы не роботы, у всех бывают эмоции – я всегда хочу большего. Успокоился через несколько минут, уважаю решение тренера»
Оливье Жиру рассказал, почему разозлился после замены в матче с «Наполи».
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в 10-м туре Серии А (2:2). На 81-й минуте Стефано Пиоли заменил оформившего дубль Жиру – вместо него вышел Ноа Окафор. 37-летний форвард, увидев, что его меняют, всплеснул руками и что-то выкрикнул на эмоциях. Уйдя с поля, Жиру сел на холодильник и закрыл лицо руками.
«Это нормально. Мы люди, а не роботы, и у всех бывают эмоции. Я думал, что все еще могу помочь команде, но тренер принял решение, и я его уважаю. Затем, через несколько минут, я успокоился. Я не хотел уходить, потому что чувствовал, что могу продолжить и помочь команде. Мне всегда хочется большего.
Для нападающего очень важно забивать голы и помогать своим товарищам по команде. Я всегда хочу, чтобы таких моментов было больше, я рад за команду и за себя. В Серии А я не забивал в пяти матчах – для меня это слишком много. Но я не удовлетворен на 100%, потому что я командный игрок и хочу для команды самого лучшего», – сказал Жиру.
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