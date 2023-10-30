Гарсия о 2:2: «Ничья закономерна. «Милан» был лучше в первом тайме, «Наполи» – во втором»

Теги Милан серия А Италия Наполи Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия подвел итоги матча с «Миланом» (2:2) в Серии А.

«Хорошо, что мы отыгрались с 0:2, но мне кажется, что ничья закономерна: «Милан» был лучше в первом тайме, мы – во втором. Мы верили в себя и перевернули игру.

При счете 1:2 все возможно, но нужна и удача. Когда мы играли в меньшинстве, был момент у Квары [Кварацхелии], но мяч не захотел влетать в ворота, а вот при первом голе Жиру – захотел.

В любом случае, ребята молодцы, потому что «Милан» – отличная команда и во втором тайме мы показали, что мы не хуже», – сказал главный тренер «Наполи».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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