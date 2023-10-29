Пеп о тен Хаге в «МЮ»: «Дайте тренерам время, оставьте их наедине с работой. «Ман Сити» не побеждал в мой первый сезон, но меня поддержали»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола поддержал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Нужно время. «МЮ» способен выиграть пять или шесть матчей подряд, и если они сделают это, то окажутся на вершине.

Оставьте тренера наедине с работой, как случилось со мной в мой первый сезон, когда мы не побеждали. У нас было 10 или 11 игроков старше 30 лет, поэтому нам нужно было привнести в команду энергию и качество, вложиться [в игроков], как это делают все команды.

Меня поддержали. Дайте время тренерам, и они сделают это», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю осень
Пеп из клмагжи сделал команду, а мю всё ещё остаётся клмагжой.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Что означает слово «клмагжу» в тексте новости?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уолтер Собчак
Ответ Someone from Internet
Что означает слово «клмагжу» в тексте новости?
Это означает "команда" на каталанском. Пеп же каталонец.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Харпер
Дайте Seven Хаагу поработать))))
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Someone from Internet
Что означает слово «клмагжу» в тексте новости?
Опчотки)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Дайте время чапи
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ну тренер МанСити естественно будет за то, что бы голландский середняк как можно дольше оставался у руля МЮ
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Дима
А еще брал ЛЧ с Порту. Пусть Пеп попробует повторить такое
У него по круче есть достижения
У Порту денег на его ЗП не хватит 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Мкртычян
Ответ TheFrosty
Пеп: «Дайте тренерам время, оставьте их наедине с работой. «Ман Сити» не побеждал в мой первый сезон, но меня поддержали огромными вливаниями бабла»
у мю ещё больше потрачено бабла.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
В прошлом году перед дерби Пеп говорил о Юнайтед: они вернулись, теперь говорит : дайте тренеру время)
Пеп прям как некоторые болельщики МЮ говорит)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вальдано
Сейчас тебе Морган ответит. Какой ты лысый и некрасивый. 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garethbale
Ну так твоя команда в твой первый сезон так безвольно не играла )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Дима
Дайте тренерам время и 1.377 млрд как мне дали в Сити
Моуриньо дали он теперь Рому тренирует
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Мкртычян
Ответ Дима
Дайте тренерам время и 1.377 млрд как мне дали в Сити
у мю баланс ещё хуже. а трофеев нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима
Ответ zzzeeerrrooo
Моуриньо дали он теперь Рому тренирует
В каком клубе Жозе получал игроков на 1 млрд и больше 3 лет времени?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
Ответ Гномович!
Дайте время чапи
есть хочешь, пёс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
Ответ Артур Мкртычян
ффп касается доходов. а мы говорим про баланс покупок и продаж игроков. и он у мю намного хуже.
Общая стоимость игроков нефтекачки по Transfermarkt на данный момент - 1.26 млрд.
МЮ - 877 млн.
Иди проспись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий