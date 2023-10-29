Пеп о тен Хаге в «МЮ»: «Дайте тренерам время, оставьте их наедине с работой. «Ман Сити» не побеждал в мой первый сезон, но меня поддержали»
Пеп Гвардиола поддержал тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
«Нужно время. «МЮ» способен выиграть пять или шесть матчей подряд, и если они сделают это, то окажутся на вершине.
Оставьте тренера наедине с работой, как случилось со мной в мой первый сезон, когда мы не побеждали. У нас было 10 или 11 игроков старше 30 лет, поэтому нам нужно было привнести в команду энергию и качество, вложиться [в игроков], как это делают все команды.
Меня поддержали. Дайте время тренерам, и они сделают это», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
У Порту денег на его ЗП не хватит 🤣🤣🤣
Пеп прям как некоторые болельщики МЮ говорит)
МЮ - 877 млн.
Иди проспись.