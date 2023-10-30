Тчуамени о переломе: «Это не вина Гави. Я получил травму в конце первого тайма»
Орельен Тчуамени заявил, что Гави не виноват в его травме.
У полузащитника «Реала» был выявлен стрессовый перелом плюсневой кости стопы после матча с «Барселоной» (2:1). Француз пропустит два месяца.
В твиттере DAZN España выложили фрагмент второго тайма, в котором Орельен столкнулся с полузащитником «Барсы» Гави. Утверждалось, что Тчуамени получил повреждение в этом эпизоде.
«Это не вина Гави. Я получил травму в конце первого тайма», – отреагировал футболист «Реала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Тчуамени здоровья, а Винисиус пусть с него пример берет
Не получилось, не фартануло
А Тчуамени уважение - ключего игрока из стана заклятого соперника обеляет, просто говоря правду.
Ведь слово команда там не просто пустой звук.