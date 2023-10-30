Тчуамени о переломе: «Это не вина Гави. Я получил травму в конце первого тайма»

Орельен Тчуамени заявил, что Гави не виноват в его травме.

У полузащитника «Реала» был выявлен стрессовый перелом плюсневой кости стопы после матча с «Барселоной» (2:1). Француз пропустит два месяца.

В твиттере DAZN España выложили фрагмент второго тайма, в котором столкнулся с полузащитником «Барсы» . Утверждалось, что Тчуамени получил повреждение в этом эпизоде.

«Это не вина Гави. Я получил травму в конце первого тайма», – отреагировал футболист « ».

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