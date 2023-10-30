Тчуамени о переломе: «Это не вина Гави. Я получил травму в конце первого тайма»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Орельен Тчуамени Гави Футбол

Орельен Тчуамени заявил, что Гави не виноват в его травме.

У полузащитника «Реала» был выявлен стрессовый перелом плюсневой кости стопы после матча с «Барселоной» (2:1). Француз пропустит два месяца.

В твиттере DAZN España выложили фрагмент второго тайма, в котором Орельен столкнулся с полузащитником «Барсы» Гави. Утверждалось, что Тчуамени получил повреждение в этом эпизоде.

«Это не вина Гави. Я получил травму в конце первого тайма», – отреагировал футболист «Реала».

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30 комментариев

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Док163
красавчик, на корню зарубил желтуху.
+145
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+145
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Aidos9419
Журналюгам лишь бы раздуть...
+52
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+52
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Bazilic
Зато Гави в костоломы уже записали
Тчуамени здоровья, а Винисиус пусть с него пример берет
+64
-25
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corazón blanco
Тчуамени - молодец. Никто его не спрашивал, он просто увидел в твиттере, как форсят эту картинку и решил опровергнуть причастность Гави к травме, а даже если это и произошло в этом моменте, то поступил, как мужчина. Молодец, что не остался в стороне.
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everythingiknow00
Ответ Bazilic
Зато Гави в костоломы уже записали Тчуамени здоровья, а Винисиус пусть с него пример берет
Гави в костоломы записали еще задолго до этой игры вообще
+31
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+24
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Beast
Гави ни в чём не виноват, пацаны.
Не получилось, не фартануло
+14
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Ophiomorph
Ответ Bazilic
Зато Гави в костоломы уже записали Тчуамени здоровья, а Винисиус пусть с него пример берет
То, что Гави грубиян и играет жёстко уже давно известно всем. Речь, что конкретно в этом эпизоде он не при чё.
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Under
Ответ Док163
красавчик, на корню зарубил желтуху.
некоторых обитателей подобных веток это не остановит )
+7
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AnMe
Здоровья! Отдельное уважение таким, которые желутуху в сторону соперника прекращает.
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f0rmoceft
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
И много привозов, кроме как в класико ты помнишь?
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Savardus
Винисиус бы на его месте сказал бы, что перелом ему устроил расист, и вообще у темнокожых кости слабее.

А Тчуамени уважение - ключего игрока из стана заклятого соперника обеляет, просто говоря правду.
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Agent Smith
А ведь мог бы обвинить в расизме
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Flow market Victor Mercedes
атшпокал просто всех🐓
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Верховный Лорд
В слове «крысиным» у тебя четыре ошибки
Крыс.иный - это плакса Винисиус. Гави же - это лев, который совсем скоро станет сердцем команды. Такой заряженности на борьбу давно не видел ни у кого. Пацану всего 17, а он уже пихает 34-летнему пшеку). Мощный стержень и характер у пацана.
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f0rmoceft
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бездарную игру.
В этом сезоне к нему вообще вопросов не может быть, один из лучших игроков.
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Pont ham pilat
Ответ Bazilic
Зато Гави в костоломы уже записали Тчуамени здоровья, а Винисиус пусть с него пример берет
как интересно уживаются такие абсолютно разные игроки в таком большом клубе?
Ведь слово команда там не просто пустой звук.
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Shaitan
Ответ How Hugging
Ну тогда возникает 2 вопроса какого х ты бегал тайм с травмой, и если это травма с первого тайма 5 ударов по ней дополнительно не усугубляют ли конечный диагноз
https://youtu.be/54ruk-kqwDE?si=mqqEOo8-N2wv3k-5
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batterbin
Ответ Владддд
Комментарий удален модератором
Все знают, что понятия честь и мужество - это про тебя. Бггг...
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nmnackjbxkasbk
Ответ everythingiknow00
Гави в костоломы записали еще задолго до этой игры вообще
Удивительно, что до сих пор не лишили лицензии. Ходячая опасность. Типа Пепе в лучшие годы. Недоработка Переса, я считаю.
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Bazilic
Ответ everythingiknow00
Гави в костоломы записали еще задолго до этой игры вообще
И кого он сломал?
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Верховный Лорд
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Гави - малыш с львиным сердцем
В слове «крысиным» у тебя четыре ошибки
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Владддд
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