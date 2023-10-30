Бителло о России: «Намного холоднее, чем в Бразилии. Стереотипов у меня не было, про медведей тоже не слышал»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Бителло Футбол

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об адаптации в России.

«Конечно, погода отличается – в России намного холоднее, чем в Бразилии. Но я уже адаптировался, сыграл много игр. Каких-то сложностей нет – адаптируюсь и к погоде, и к команде, и к одноклубникам.

Очень счастлив здесь находиться. Были ли стереотипы про Россию? Нет, ничего такого у меня не было. Про медведей тоже не слышал», – сказал бразилец. 

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2 комментария

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Beast
когда у них тут зелёная зима, то жить ещё можно, но когда наступает белая зима - то это конец, брррр
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bestvideox
Бразилец и даже не ноет. Настоящий мужик, знал на что шёл.
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