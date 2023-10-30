Бителло о России: «Намного холоднее, чем в Бразилии. Стереотипов у меня не было, про медведей тоже не слышал»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал об адаптации в России.

«Конечно, погода отличается – в России намного холоднее, чем в Бразилии. Но я уже адаптировался, сыграл много игр. Каких-то сложностей нет – адаптируюсь и к погоде, и к команде, и к одноклубникам.

Очень счастлив здесь находиться. Были ли стереотипы про Россию? Нет, ничего такого у меня не было. Про медведей тоже не слышал», – сказал бразилец.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!