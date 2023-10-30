Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание»

Гендиректор «Динамо» отметил тревожные концовки игр с участием бело-голубых.

высказался после матча с « » (2:1) в Мир , в котором москвичи пропустили гол на 95-й минуте.

«Хорошо, что выиграли, играли с преимуществом, забили красивые голы. Поздравляем Костю [Тюкавина], хорошо, что забил, давно не забивал, убежден, что гол поможет ему психологически.

В конце матча есть некая тревожность, она случается у нас часто, систематически, но тренерский штаб обращает на это внимание, будет работать», – сказал Пивоваров.

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