Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание»
Гендиректор «Динамо» отметил тревожные концовки игр с участием бело-голубых.
Павел Пивоваров высказался после матча с «Уралом» (2:1) в Мир РПЛ, в котором москвичи пропустили гол на 95-й минуте.
«Хорошо, что выиграли, играли с преимуществом, забили красивые голы. Поздравляем Костю [Тюкавина], хорошо, что забил, давно не забивал, убежден, что гол поможет ему психологически.
В конце матча есть некая тревожность, она случается у нас часто, систематически, но тренерский штаб обращает на это внимание, будет работать», – сказал Пивоваров.
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