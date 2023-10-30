Пеп с «Сити» в 7-й раз победил на «Олд Траффорд». Лишь у «Арсенала» он выигрывал чаще в гостях как тренер
Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити» в 7-й раз обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед».
Это второй показатель гостевых побед над одним соперником в тренерской карьере испанца.
Чаще всего Гвардиола побеждал на выезде «Арсенал» – 8 раз.
Вчера «Ман Сити» разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.
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Реальность в 2023: Пеп хозяин Траффорда)