Пеп с «Сити» в 7-й раз победил на «Олд Траффорд». Лишь у «Арсенала» он выигрывал чаще в гостях как тренер

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Эмирейтс Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити» в 7-й раз обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед».

Это второй показатель гостевых побед над одним соперником в тренерской карьере испанца.

Чаще всего Гвардиола побеждал на выезде «Арсенал» – 8 раз.

Вчера «Ман Сити» разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

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6 комментариев

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Алексей Ненахов
Ну ничего Хаг считает что все поражения достойные , ждём восьмого
+4
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Wekil Halylow
Тен хаг потерял доверий тепер екс игроки началы его критиковат ему не дадут время думаю если из групбы в ЛЧ не выйдут его уволят.
+1
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JuVero
даже здесь 7Хаг получился))
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Roman
Хозяин АПЛ
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Покерный Футбол
Пеп хозяин Этихада и Трафорда, ну а ТенХаг тем временем отличный матч провёл по его словам)
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QWertY
Мои ожидания в 2013: Пеп станет новым хозяином Траффорда после Фергюсона
Реальность в 2023: Пеп хозяин Траффорда)
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