Пеп с «Сити» в 7-й раз победил на «Олд Траффорд». Лишь у «Арсенала» он выигрывал чаще в гостях как тренер

Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити» в 7-й раз обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед».

Это второй показатель гостевых побед над одним соперником в тренерской карьере испанца.

Чаще всего побеждал на выезде « » – 8 раз.

Вчера « » разгромил « » на « » со счетом 3:0.

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