«Динамо» выиграло в РПЛ впервые за 6 матчей, «Урал» не побеждает 8 игр подряд
«Динамо» прервало серию без побед в Мир РПЛ.
Команда тренера Марцела Лички дома обыграла «Урал» (2:1) в 13-м туре чемпионата России.
«Динамо» выиграло в лиге впервые за 6 матчей – были поражение и 4 ничьих. Бело-голубые, набрав 21 очко, занимают 4-е место в таблице.
«Урал», напротив», продлил серию без побед в РПЛ до 8 матчей – 5 поражений, 3 ничьих.
Команда тренера Виктора Гончаренко идет 10-й в таблице, имея 16 баллов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ласкальт, Смолов и Лещук были лучшими.
Надеюсь начнётся подбегая серия, уже все что можно было потерять (очки) - потеряли, надо уверенности набирать через победы.
Всех сораДников с победой, теперь ждем побед с НН и Сочи.
Так играть нельзя!
Лещук действительно отлично отыграл очередной свой матч.А играть перестали снова из за непродуманной замены Лички. Зачем он убрал Смолова и выпустил Гогнидзе? с него нам и гол шедевральный прилетел....
Удачи тебе и Здоровья Леонид!!!