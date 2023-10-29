«Динамо» выиграло в РПЛ впервые за 6 матчей, «Урал» не побеждает 8 игр подряд

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Виктор Гончаренко Марцел Личка Футбол

«Динамо» прервало серию без побед в Мир РПЛ.

Команда тренера Марцела Лички дома обыграла «Урал» (2:1) в 13-м туре чемпионата России.

«Динамо» выиграло в лиге впервые за 6 матчей – были поражение и 4 ничьих. Бело-голубые, набрав 21 очко, занимают 4-е место в таблице.

«Урал», напротив», продлил серию без побед в РПЛ до 8 матчей – 5 поражений, 3 ничьих.

Команда тренера Виктора Гончаренко идет 10-й в таблице, имея 16 баллов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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18 комментариев

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Пашка Донофф
А Лещук так-то поувереннее Шунина в рамке смотрится. И тащит когда надо. Даже вроде и защитники пожарят меньше с ним в основе.
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PrinceYoYo
Игра понравилась до 80 минуты, далее снова пожар пошел.
Ласкальт, Смолов и Лещук были лучшими.
Надеюсь начнётся подбегая серия, уже все что можно было потерять (очки) - потеряли, надо уверенности набирать через победы.
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besaxara
Сегодня только к Лещуку нет претензий. Опять в концовке паника у своих ворот, трусливая игра на отбой, потери, потери ... Очередная команда из низов турнирной таблицы возит нас в надежде отыграться. Как это всё знакомо. Ну, три очка не пахнут. С победой нас)
+7
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+7
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Timiko
Ответ Пашка Донофф
А Лещук так-то поувереннее Шунина в рамке смотрится. И тащит когда надо. Даже вроде и защитники пожарят меньше с ним в основе.
Но очень плохо играет ногами при розыгрыше от ворот. По 10 секунд, дожидаясь, когда его накроют.
+7
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+7
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гога11
Пусть эта победа придаст уверенности Динамо и победный настрой в оставшихся до перерыва матчах, всех предстоящих соперников вполне можно обыграть.
+6
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+6
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dimur
Динамо не меняется. 2-0 - это как приговор на валидольную концовку.
Всех сораДников с победой, теперь ждем побед с НН и Сочи.
+7
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Сергей Жарковский
Динамо с победой! Но хочу отметить шедевр Ишкова, наверное лучший гол тура, возможно и месяца тоже!
+5
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+5
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Леонид Драга
Лещук-молодец, да и Динамо повезло. В концовке матча перестали играть. Это была установка такая или это получилось спонтанно.
Так играть нельзя!
+5
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+5
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Viktor Martunov
По-хорошему в концовке отскочили, могли по моментам и проиграть.
+4
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Igorrr
Ответ Пашка Донофф
А Лещук так-то поувереннее Шунина в рамке смотрится. И тащит когда надо. Даже вроде и защитники пожарят меньше с ним в основе.
Но вход в игру через пас от вратаря смотрится как-то стрёмно.
+4
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Dinamik1
Дыры в защите вроде убрали теперь надо убирать мандраж в конце игры.
+3
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justbored
Гончаренко не гнобите. "Уралу" скорейшего окончания серии неудач.
+3
-1
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франко
С побеДой,динамики!
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skorpy55
Ответ Леонид Драга
Лещук-молодец, да и Динамо повезло. В концовке матча перестали играть. Это была установка такая или это получилось спонтанно. Так играть нельзя!
Привет Леонид Дружище!!! Очень рад тебя слышать...
Лещук действительно отлично отыграл очередной свой матч.А играть перестали снова из за непродуманной замены Лички. Зачем он убрал Смолова и выпустил Гогнидзе? с него нам и гол шедевральный прилетел....
Удачи тебе и Здоровья Леонид!!!
+1
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Николай Леухин
поздравляю урал с победой над спартаком и 2 местом ах да после этого ни одной победы и 10 место а у динамо наоборот после поражения от него больше непроигрывал
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Николай Журкин
То ,что Динамо подарит в концовках,виноват только Диска. Урал явно прибавил зачем нужен Караскаль и Аргонавт. Вот и получили концовочку под валидол.
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