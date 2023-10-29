«Динамо» выиграло в РПЛ впервые за 6 матчей, «Урал» не побеждает 8 игр подряд

«Динамо» прервало серию без побед в Мир РПЛ.

Команда тренера дома обыграла «Урал» (2:1) в 13-м туре чемпионата России.

« » выиграло в лиге впервые за 6 матчей – были поражение и 4 ничьих. Бело-голубые, набрав 21 очко, занимают 4-е место в таблице.

« », напротив», продлил серию без побед в до 8 матчей – 5 поражений, 3 ничьих.

Команда тренера идет 10-й в таблице, имея 16 баллов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!