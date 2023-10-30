Юран об 1:0 с «Сочи»: «После матча со «Спартаком» был жизненный разговор с игроками. То, что требовалось, парни выполняли»

Сергей Юран подвел итоги матча с «Сочи» (1:0) в Мир РПЛ.

«После игры со «Спартаком» [0:2], худшей для нас в этом сезоне, был жизненный разговор с игроками. За два дня мы заехали на базу. Я заострял внимание ребят на том, что « » – хорошая команда, что мы столкнемся с раненым зверем, который очень опасен.

Прекрасно понимали, что игра будет сложной во всех отношениях. В составе соперника есть качественные футболисты, и чтобы противостоять им, необходима полная концентрация. Недооценка не должна присутствовать даже хотя бы на один процент. Говорил, что надо выйти на игру с полной самоотдачей, с огромным желанием, надо жить результатом.

Результатом доволен, но два пенальти в наши ворота – это шок. Я не могу себе представить такое в матчах с фаворитами нашего чемпионата…

То, что требовалось, парни выполняли. В первом тайме нашли свой момент. Не устроило же то, что отдали инициативу. Но, как говорил Валерий Васильевич Лобановский, игра забывается – результат остается.

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за поддержку, поблагодарить ребят за желание и самоотдачу. Спасибо нашему агроному, который занимается футбольным полем. В такую погоду он сделал все возможное. Спасибо всем, кто верит в нас!» – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!