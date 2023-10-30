Точилин о 0:1 от «Пари НН»: «В футболе иногда результат бывает необъективным. Качеством игры я доволен»

Александр Точилин подвел итоги матча с «Пари НН» (0:1) в Мир РПЛ.

По ходу игры « » не реализовал два 11‑метровых удара.

— Громадное преимущество по владению мячом, много ударов, но поражение. Почему?

— Это футбол. В футболе иногда результат бывает необъективным. Качеством игры я доволен. То, что не забили — сказалось на итоговом результате.

— Первый незабитый пенальти как повлиял на психологический настрой?

— Как показала игра, команда после этого еще прибавила. А второй — мы говорим, что в футболе не бывает удачи, неудач. Все закономерно, в этой игре нам не хватило удачи, – сказал главный тренер «Сочи».

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