Юран о судействе: «Если «Сочи» на последнем месте, мы здесь при чем? Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», «Локо», «Динамо», ЦСКА?»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Сергей Цыганок Сочи Футбол

Сергей Юран выразил недовольство судейством матча 13‑го тура Мир РПЛ с «Сочи».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В ворота «Пари НН» было назначено два пенальти, которые «Сочи» не реализовал. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Цыганком.

– Насколько эмоциональной выдалась игра для вас и вашей команды?

– Ну вы все видели. Мы здесь причем, если «Сочи» на последнем месте? При чем мы здесь?

Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо»? Не рассматривались бы. Спасибо! – сказал тренер «Пари НН».

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11 комментариев

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ygcn5c2ty9
я помню как Юран пару туров назад говорил что не обсуждает работу судей, когда им то ли какой-то пен дали с душком, то ли что-то такое
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Дмитрий Агалаков
Ощущение, что комментарий Юран придумал заранее и несмотря на вопрос, просто по традиции быканул.
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Серёга, ну ты нервы береги, если первый пенальти ещё можно за уши притянуть, то второй 100% и благо оба раза у точки были косоноги...
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ciao.ragazzi.2519
ну второй же чистая рука
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Andre Dimanche
Оба пенальти вполне заслуженные. Своими глупыми заявлениями Юран просто девальвирует реальные претензии к судейским ошибкам.
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NIK7478
Конечно, поставили бы! Юран, в чём твоя проблема?!
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Bartez1986
второй пенальти 146-процентный. зачем быковать? по делу же
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Hong Kil
Он просто очень хочет пристроится главным к «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо».
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Ответ ygcn5c2ty9
я помню как Юран пару туров назад говорил что не обсуждает работу судей, когда им то ли какой-то пен дали с душком, то ли что-то такое
два пенальти не дали против КС, даже без просмотров...
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Nerazzurri-88
Ответ ygcn5c2ty9
я помню как Юран пару туров назад говорил что не обсуждает работу судей, когда им то ли какой-то пен дали с душком, то ли что-то такое
у юранчика вообще с адекватностью беда всегда была
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