Юран о судействе: «Если «Сочи» на последнем месте, мы здесь при чем? Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», «Локо», «Динамо», ЦСКА?»
Сергей Юран выразил недовольство судейством матча 13‑го тура Мир РПЛ с «Сочи».
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В ворота «Пари НН» было назначено два пенальти, которые «Сочи» не реализовал. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Цыганком.
– Насколько эмоциональной выдалась игра для вас и вашей команды?
– Ну вы все видели. Мы здесь причем, если «Сочи» на последнем месте? При чем мы здесь?
Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо»? Не рассматривались бы. Спасибо! – сказал тренер «Пари НН».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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