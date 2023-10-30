Гончаренко о 10-м месте «Урала»: «Нам надо вылезти из зоны турбулентности. Мы чувствуем неуверенность. Нам залетают голы с рикошетов»

Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Динамо» (1:2).

После 13 туров «Урал» занимает в таблице Мир 10-е место.

— Нам надо вылезти из зоны турбулентности, в которую мы попали. Мы чувствуем неуверенность. Нам залетают голы с рикошетов. Нельзя сказать, что не наиграли на ничью. Последние 30 минут были лучше « ». Видимо, сделали что‑то не так.

— Почему не получилось раньше забить?

— Можно было забить на 82-й минуте и сыграть вничью. Ребята с замены усилили игру. С их выходом стали играть лучше. К сожалению, если бы забили раньше, могли бы и побороться за ничью.

— Какие разговоры с командой?

— Пробуем разные пути. Злость накапливается, но результата пока нет. Иногда бывает очень бледная полоса, а иногда очень черная. Такая формулировка приятнее для нас, — сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!