«Милан» не выигрывает 3 матча подряд. В 5 последних играх 1 победа
«Милан» не побеждает 3 матча подряд.
Команда тренера Стефано Пиоли, ведя 2:0, сыграла вничью с «Наполи» (2:2) на выезде в 10-м туре Серии А.
В чемпионате Италии миланцы набрали 22 очка и занимают третье место, отставая от лидирующего «Интера» на 3 балла.
«Милан» выиграл лишь 1 из 5 последних матчей в Серии А и Лише чемпионов.
Дальше – игры дома с «Удинезе» и «ПСЖ».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Жиру красавчик конечно