«Милан» не выигрывает 3 матча подряд. В 5 последних играх 1 победа

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Милан» не побеждает 3 матча подряд.

Команда тренера Стефано Пиоли, ведя 2:0, сыграла вничью с «Наполи» (2:2) на выезде в 10-м туре Серии А.

В чемпионате Италии миланцы набрали 22 очка и занимают третье место, отставая от лидирующего «Интера» на 3 балла.

«Милан» выиграл лишь 1 из 5 последних матчей в Серии А и Лише чемпионов.

Дальше – игры дома с «Удинезе» и «ПСЖ».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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6 комментариев

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<~Inter~>
с календарем не повезло. Юве, ПСЖ и Наполи идут подряд. С Юве ещё защитник подвёл и удалился в глупой ситуации
+3
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+3
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nexia99
В 4 топ матчах 2 ничьи и 2 поражения(((
Жиру красавчик конечно
+2
0
+2
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Е.Р.
Впереди потеря очков с Удине и залёт от ПСЖ
+1
-1
0
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Блуждающий странник
Что самое смешное в матче с Дженоа Милан хуже всего выглядел. И с Юве тоже. С Боруссией и Наполи должны были побеждать
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Бабайка Бабаяра
Ответ Ярик01
В серии А пока вполне нормально, в ЛЧ куда хуже
Не хватает Милана на второй тайм. И реализация хромает. Могли бы еще два забить.
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