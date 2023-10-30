«Милан» не выигрывает 3 матча подряд. В 5 последних играх 1 победа

«Милан» не побеждает 3 матча подряд.

Команда тренера , ведя 2:0, сыграла вничью с «Наполи» (2:2) на выезде в 10-м туре Серии А.

В чемпионате Италии миланцы набрали 22 очка и занимают третье место, отставая от лидирующего «Интера» на 3 балла.

« » выиграл лишь 1 из 5 последних матчей в Серии А и Лише чемпионов.

Дальше – игры дома с «Удинезе» и «ПСЖ».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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