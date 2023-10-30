«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге, «Атлетико» отстает на 3 очка при игре в запасе, «Барса» – 4-я

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Жирона Футбол

«Атлетико» по потерянным очкам не отстает от лидера Ла Лиги «Реала».

Вчера «Мадрид» обыграл на выезде «Барселону» (2:1) в класико в 11-м туре и опережает «Жирону», победившую «Сельту (1:0), по дополнительным показателям.

«Атлетико» сегодня победил «Алавес» (2:1) и идет третьим при 25 набранных очках и матче в запасе.

Топ-4 замыкает «Барса» (24 очка). Далее идут «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (19) и «Атлетик» (18).

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17 комментариев

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Кирилл
Ответ Artem Piatkov
Ну так лучшие команды своих городов лидируют Жирона - первая команда Барселоны Реал - первая команда Мадрида
Вам бы немного географию выучить - Жирона находится на расстоянии 85 км от Барселоны )
+7
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+7
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nexia99
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Bazilic
Ответ Wild91688
Барса на своем законном месте
В конце сезоне не пропадай)
+5
-4
+1
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Wild91688
Барса на своем законном месте
+4
-4
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Roman
Все нейтральные болельщики должны топить за Атлетико в этой гонке
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ nexia99
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И ригобера
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-3
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Panurge From hell
Ответ Artem Piatkov
Ну так лучшие команды своих городов лидируют Жирона - первая команда Барселоны Реал - первая команда Мадрида
Атлетико скорее всего станет 1 командой(для этого ей надо выиграть один матч в запасе у середняка)Реал и Барселона станут 2 командами своих провинций.А говорят что в Испании всё предсказуемо))
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Ansu Fati
Ответ Artem Piatkov
Ну так лучшие команды своих городов лидируют Жирона - первая команда Барселоны Реал - первая команда Мадрида
Недавно Атлетико не заметил твой Реал)) первая команда мадрида епт))
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