«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге, «Атлетико» отстает на 3 очка при игре в запасе, «Барса» – 4-я
«Атлетико» по потерянным очкам не отстает от лидера Ла Лиги «Реала».
Вчера «Мадрид» обыграл на выезде «Барселону» (2:1) в класико в 11-м туре и опережает «Жирону», победившую «Сельту (1:0), по дополнительным показателям.
«Атлетико» сегодня победил «Алавес» (2:1) и идет третьим при 25 набранных очках и матче в запасе.
Топ-4 замыкает «Барса» (24 очка). Далее идут «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (19) и «Атлетик» (18).
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