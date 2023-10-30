«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге, «Атлетико» отстает на 3 очка при игре в запасе, «Барса» – 4-я

«Атлетико» по потерянным очкам не отстает от лидера Ла Лиги «Реала».

Вчера « » обыграл на выезде «Барселону» (2:1) в класико в 11-м туре и опережает «Жирону», победившую «Сельту (1:0), по дополнительным показателям.

« » сегодня победил «Алавес» (2:1) и идет третьим при 25 набранных очках и матче в запасе.

Топ-4 замыкает «Барса» (24 очка). Далее идут « » Арсена Захаряна (19) и «Атлетик» (18).

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