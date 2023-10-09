«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией и номером Жиру. Форвард встал в ворота и совершил сэйв в матче с «Дженоа»

Теги Милан серия А Италия Дженоа Оливье Жиру игровая форма стиль Футбол

«Милан» начал продавать вратарские футболки с фамилией Оливье Жиру.

Напомним, 37-летний форвард «Милана» занял место вратаря после удаления Майка Меньяна в концовке матча 8-го тура Серии А с «Дженоа» (1:0). Жиру удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.

Теперь болельщики могут приобрести в официальном магазине «Милана» вратарскую футболку и нанести на нее фамилию и номер Жиру. Таким образом клуб решил отметить достижение форварда в матче с «Дженоа».

Ранее «Милан» и сборная Франции в шутку добавили Жиру в список вратарей на своих официальных сайтах.

🤯 Жиру в воротах «Милана» – еще и с мощным сэйвом! Жаркий матч в Италии с двумя удалениями вратарей

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Winter Soldier
Пока на волне хайпа, надо пользоваться этим :) тут вопрос даже не в деньгах, скорее - плюсик к имиджу и пиару клуба
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
молодцы
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Матч против Дженоа на выезде, а бабла заработали, как будто лигочемпионский матч. Считай зарплату Йовича отбили.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милан. 717
Ещё вчера начали продавать, за сутки раскупили все майки Жиру
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper26
Жиру "Лис у ворот",у чужих и у своих.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Грамотно. Молодцы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Пенальтьевич
Тогда и футболку с именем Перекладина надо выпустить. Она гораздо более крутое спасение сделала в этом матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий