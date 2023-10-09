«Милан» внес Жиру в список вратарей на своем сайте после сэйва в матче с «Дженоа»

Теги Милан серия А Италия Оливье Жиру ахахаха Футбол

«Милан» внес Оливье Жиру в список вратарей команды на своем сайте.

Напомним, вратарь «россонери» Майк Меньян получил красную карточку в добавленное время матча с «Дженоа» (1:0). Нападающий миланцев Оливье Жиру встал в ворота и спас команду в одном из эпизодов. 

После этого «Милан» в шутку внес 37-летнего француза в список голкиперов на клубном сайте. 

Ранее сборная Франции добавила Жиру в список вратарей.

Жиру об игре в воротах «Милана»: «Я совершил отличный сэйв. Футболка Меньяна теперь моя»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Streetbor
МЮ теперь устроит охоту на него зимой и ногами он играет лучше Онаны))
+54
-3
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Олег Ринкевич
блин, сколько киперов! с жиру бесятся!
+34
-3
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Отец Абду
Процент спасений в топ-5 лиг Европы:

Жиру - 100%
Алиссон - 81%
Кепа - 76%
Доннарумма - 75%
Онана - 69%
+28
-3
+25
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Tun
Ответ Streetbor
МЮ теперь устроит охоту на него зимой и ногами он играет лучше Онаны))
пусть для начала в Голландии поиграет, молодой-перспективный, первый год карьеры кипера в большом футболе
+4
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Жбаныч
Миранте еще играет????))
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Tun
Ответ mArty-.-
Какая Голландия, если он уже сухари в Серии А выдаёт.
У ЭТХ свои критерии)
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Мексиканская песня
Ну теперь осталось в список тренеров.
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majestic1980
Странно что Фифа ещё не внес в список номинантов на лучшего вратаря сезона
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mArty-.-
Ответ Tun
пусть для начала в Голландии поиграет, молодой-перспективный, первый год карьеры кипера в большом футболе
Какая Голландия, если он уже сухари в Серии А выдаёт.
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Чёрный тюльпан
Ответ Tun
пусть для начала в Голландии поиграет, молодой-перспективный, первый год карьеры кипера в большом футболе
А зачем в Нидерландах играть, если можно просто заключить контракт с SEG через сына тен Хага? Так даже проще устроиться в МЮ.
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