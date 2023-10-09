«Милан» внес Жиру в список вратарей на своем сайте после сэйва в матче с «Дженоа»

«Милан» внес Оливье Жиру в список вратарей команды на своем сайте.

Напомним, вратарь «россонери» Майк Меньян получил красную карточку в добавленное время матча с «Дженоа» (1:0). Нападающий миланцев встал в ворота и спас команду в одном из эпизодов.

После этого « » в шутку внес 37-летнего француза в список голкиперов на клубном сайте.

Ранее сборная Франции добавила Жиру в список вратарей.

Жиру об игре в воротах «Милана»: «Я совершил отличный сэйв. Футболка Меньяна теперь моя»

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