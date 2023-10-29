«Сити» с комфортом выиграет АПЛ, думаю. «Ливерпуль» вряд ли готов к серьезному вызову, у «Арсенала» не все в порядке». Каррагер о чемпионской гонке

Джейми Каррагер считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ в этом сезоне.

«Сити» по-прежнему остаются командой, которую нужно одолеть. Думаю, они выиграют лигу, и сделают это с комфортом.

Не думаю, что «Ливерпуль» в полной мере готов принять серьезный вызов, а у « » не все в порядке», – сказал бывший игрок « ».

После победы над «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре (3:0) « » занимает 3-е место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Арсеналом». Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет 2 очка.

«Тоттенхэм» в АПЛ опережает «Арсенал» и «Сити» на 2 очка, «Ливерпуль» – на 3, «МЮ» – на 11, «Челси» – на 14

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!