«Сити» с комфортом выиграет АПЛ, думаю. «Ливерпуль» вряд ли готов к серьезному вызову, у «Арсенала» не все в порядке». Каррагер о чемпионской гонке
Джейми Каррагер считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ в этом сезоне.
«Сити» по-прежнему остаются командой, которую нужно одолеть. Думаю, они выиграют лигу, и сделают это с комфортом.
Не думаю, что «Ливерпуль» в полной мере готов принять серьезный вызов, а у «Арсенала» не все в порядке», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
После победы над «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре АПЛ (3:0) «Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Арсеналом». Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет 2 очка.
«Тоттенхэм» в АПЛ опережает «Арсенал» и «Сити» на 2 очка, «Ливерпуль» – на 3, «МЮ» – на 11, «Челси» – на 14
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