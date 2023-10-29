«Сити» с комфортом выиграет АПЛ, думаю. «Ливерпуль» вряд ли готов к серьезному вызову, у «Арсенала» не все в порядке». Каррагер о чемпионской гонке

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Джейми Каррагер считает «Манчестер Сити» фаворитом АПЛ в этом сезоне.

«Сити» по-прежнему остаются командой, которую нужно одолеть. Думаю, они выиграют лигу, и сделают это с комфортом.

Не думаю, что «Ливерпуль» в полной мере готов принять серьезный вызов, а у «Арсенала» не все в порядке», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

После победы над «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре АПЛ (3:0) «Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Арсеналом». Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет 2 очка.

«Тоттенхэм» в АПЛ опережает «Арсенал» и «Сити» на 2 очка, «Ливерпуль» – на 3, «МЮ» – на 11, «Челси» – на 14

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25 комментариев

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Акира_1
Ответ Den
Тоттенхэм вообще в счёт не берет?
Тоттенхэм на то и Тоттенхэм, чтоб не брать их в расчёт)
+12
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+12
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Billy_Shears
В том и дело, что Арсеналу еще есть куда прибавлять, а они все еще без поражений..
+4
0
+4
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Трент 66
Ответ Виталий Ан
Арсенал единственный и серьезный соперник в борьбе с Сити. И шансов не мало у них. Но все же Сити должен финишировать первыми.
Чем сегодняшний Арсенал сильнее Ливерпуля?
+6
-2
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Aleksandr YNWA
Ответ #SharkTeam
Выиграть чемпионат имхо наибольшая мотивация. Никто в истории Англии не выигрывал чемпионат 4 раза подряд. В смысле вообще никогда
С судейский проектом можно и10 выиграть
+3
-1
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Yri Yrov
Ответ Ман Сити
А при чем тут ливер? У них нет игры и бегонтня выдыхается как обычно. Титул разыграют Арсенал, ттх, Сити, в 4-ке будет еще какой-нибудь Ньюкасл. Ливер в ЛЕ.
ожидаемо от хейтера. только вот Ливерпуль самая бегущая команда в лиге и что то никто пока заикался что они уставали, это вообще не про Ливерпуль, хотя это же ты , самый заминусованный юзер этого сайта, здравого ничего не скажешь
+4
-2
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az za
Ответ Акира_1
Тоттенхэм на то и Тоттенхэм, чтоб не брать их в расчёт)
ТТХ на дистанции поплывёт, пару травм и не хватит банально скамьи, их плюс в отсутвии еврокубков, а то б уже в середке были б
+2
0
+2
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Виталий Ан
Арсенал единственный и серьезный соперник в борьбе с Сити. И шансов не мало у них. Но все же Сити должен финишировать первыми.
+3
-2
+1
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#SharkTeam
Ответ Эксперимент
Есть Тоттенхэм, Арсенал, Ливерпуль. После требла у Сити не будет такого рвения выиграть чемпионат, может в ЛЧ получится лучше и игр там меньше.
Выиграть чемпионат имхо наибольшая мотивация. Никто в истории Англии не выигрывал чемпионат 4 раза подряд. В смысле вообще никогда
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Den
Тоттенхэм вообще в счёт не берет?
Кто вообще их будет воспринимать как соперников
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OldCityFan
Ответ Den
Тоттенхэм вообще в счёт не берет?
… но и до вершин ты не добрался, как Тоттенхэм
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Тимофей Яблонский
Лукавит. Ливерпулю есть что предложить
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Андрей Andrey
Ответ Ман Сити
А при чем тут ливер? У них нет игры и бегонтня выдыхается как обычно. Титул разыграют Арсенал, ттх, Сити, в 4-ке будет еще какой-нибудь Ньюкасл. Ливер в ЛЕ.
вы ....😁
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Waititi
Сити на Олд Траффорд забил голов больше чем МЮ на всех тренировках этого сезона.
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Петр Димов
Ответ Ман Сити
А при чем тут ливер? У них нет игры и бегонтня выдыхается как обычно. Титул разыграют Арсенал, ттх, Сити, в 4-ке будет еще какой-нибудь Ньюкасл. Ливер в ЛЕ.
ну ну 🤣🤣🤣
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Артем Дорохин
Он прав Манчестер Сити своё возьмёт.
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Эксперимент
Есть Тоттенхэм, Арсенал, Ливерпуль. После требла у Сити не будет такого рвения выиграть чемпионат, может в ЛЧ получится лучше и игр там меньше.
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Den
Тоттенхэм вообще в счёт не берет?
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#SharkTeam
Ответ Aleksandr YNWA
С судейский проектом можно и10 выиграть
Ливер смог только один раз, когда совсем внаглую было.
А в этом сезоне Брайтон засудили, Эвертон засудили и всего лишь на 4-м месте при этом
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#SharkTeam
Ответ Aleksandr YNWA
С судейский проектом можно и10 выиграть
Ливер не смог выиграть даже сезон когда 3 пенки на трафорде били
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abrusevshii chechen
Ответ Billy_Shears
В том и дело, что Арсеналу еще есть куда прибавлять, а они все еще без поражений..
Арсенал в прошлом сезоне, первого круга, потеряли 4 очка, в этом уже шесть
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