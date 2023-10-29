Фердинанд о Роналду: «Есть звезды, суперзвезды и легенды, а есть этот парень. Когда он появляется, все остальные отходят на второй план»

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Рио Фердинанд считает Криштиану Роналду главной мировой суперзвездой.

Роналду и Фердинанд посетили бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, состоявшийся в субботу в Эр-Рияде.

«Я жил своей мечтой. Я вырос, наблюдая за Майком Тайсоном, Ларри Холмсом, Флойдом Мейвезером. Там было так много людей, что я мог бы продолжать и продолжать.

Принц Насим [Хамед] – я не видел его много лет, и у нас была небольшая размолвка. Невозможно собрать столько суперзвезд такого уровня под одной крышей.

Вы видите все эти громкие имена, но как только в здании появляется он [Роналду], все отходят на второй план. Есть звезды, суперзвезды и легенды, а есть этот парень», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» после боя.

Тайсон Фьюри – Роналду: «Криштиану, ты величайший футболист из живших. Я твой фанат»

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7 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Ответ Великий Алонсо
Красиво сказал. Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру - лучший футболист планеты, высокий, накачанный, стильный, симпатичный и Месси полная противоположность 🤣🤣🤣, на него глянешь и плакать хочется, какой же он смешной) и футбол его этот.....ножками смешно семенит, финтить не умеет, правой ногой бить не умеет, головой не умеет, зато липовые Золотые Мячики собирает 😂😂😂
неужели тебя прёт от этого)
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