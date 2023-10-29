Главред France Football об отсутствии Роналду в числе номинантов на «Золотой мяч»: «Он великий игрок. Но Криштиану не блистал на ЧМ и играет не в самой известной лиге»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Футбол

Главред France Football объяснил, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч».

– Впервые с 2004 года в списке из 30 номинантов отсутствует Роналду. На ваш взгляд, это справедливо?

– Отсутствие Роналду вообще не было предметом обсуждения в комитете. Он не блистал на чемпионате мира и играет не в самой известной лиге.

Тем не менее Криштиану остается великим игроком, – сказал Винсент Гарсия.

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69 комментариев

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Streetbor
так и запишем Винсент Гарсия некрасивый, а ещё завистник ✓
+55
-13
+42
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Кирилл
Ответ ArnoNeputevy
Вот именно, а Месси - как раз в самой известной.
Сезон 22/23, за который будут давать ЗМ, Месси провел в Чемпионате Франции, напомню я вам )
+25
-1
+24
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Zed_patriot
Рабочая схема:
Уезжаешь в чемп Гвадезапупы забиваешь там 200 мячей, а твои фаны говорят:
"ну он же забил больше всех в мире, значит должен претендовать на ЗМ!" 🤡
+48
-25
+23
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funnynerd21
Ответ ArnoNeputevy
Вот именно, а Месси - как раз в самой известной.
а Месси тоже не блистал на ЧМ?
+17
-5
+12
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Антон Фалафель
Factos.
+20
-8
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VERBLYUD
Ответ Сергей Григорьев
Месси блистал зато,за 6 пенок сейчас очередной левый зм получит🤣🤣🤣🤣
Окей, не считаем пенки. У Месси без пенок есть голы или ассисты на всех стадиях, что есть у Кришти без пенок?
+22
-12
+10
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Артур Кузьминский
а почему он там должен быть? Сезон же не очень
+11
-1
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Игорь М.
Ответ Real_v_dushe
Так пусть и называют прямо, что это цацка исключительно для тех, кто играет в нескольких европейских чемпионатах, а в реальности вообще для пары человек, нападающих по амплуа, и клубов. Это же честно, разве нет?
т.е. пенс из чемпионата пустыни, играющий в команде, закупившейся на 100+ миллионов достоин быть в списке претендентов? С таким условием можно всех игроков добавлять 🤡
+10
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VERBLYUD
Артемка, который считает каждое результативное действие Роналду в чемпе СА: 🗿🗿🗿
+16
-8
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Роман
Лицо фанатов короля пустыни и Люксембурга представили?
+16
-8
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Zed_patriot
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
У "величайшего" последний ЗМ был в 2017,а ЗБ в 2015...
так что мимо
+17
-10
+7
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Кирилл
Ответ Real_v_dushe
Лишнее подтверждение предвзятости в оценке этой цацки.
А в чем предвзятость, если так взять ?
Если условный игрок из чемпионата Тайланда за сезон забьет 80 голов, то он должен быть в претендентах на ЗМ, исходя из вашей логики ?
+7
-1
+6
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Alex Slobodskikh
Ответ Zed_patriot
Рабочая схема: Уезжаешь в чемп Гвадезапупы забиваешь там 200 мячей, а твои фаны говорят: "ну он же забил больше всех в мире, значит должен претендовать на ЗМ!" 🤡
МЛС конечно та ещё бургер лига, но получше чемпионата Гваделупы.
Наверное
+9
-3
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alexmixer9
За это ещё надо оправдываться?)
+9
-3
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Greatest Of All Time
Кстати если забыли напомню.
Рюналду официально 556 игрок ЧМ2022.
Не 10, не 20, не 30 а 556 игрок.
Это не то что провал, а полный позор в истории.

Вот рейтинг игроков на ЧМ2022.
https://www.championat.com/football/_worldcup/tournament/4949/statistic/player/best/
+6
-1
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TheFrosty
Давно Кринжа так не унижали.
+5
-1
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Greatest Of All Time
Рюналду даже в топ 100 не должен.
У него всего 1 гол за пол сезона в МЮ и провал на ЧМ с позором связанный с Бруно.
+5
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GuruFutbola
Верно, кому интересна кебаб лига кроме кринжебоев
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FCB1991
"Не блистал" это ещё мягко сказано. Первый и единственный футболист в истории, которого дважды признали худшим игроком ЧМ.
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Отец Абду
Ответ DanielCarvalho
Блистать на ЧМ это считается забить 5 пенальти?
У Роналду есть уникальное достижение на ЧМ: забил пенальти, гол волосами и отдал ассист, но есть нюанс...
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Саша Пушкин
База.
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Окей, не считаем пенки. У Месси без пенок есть голы или ассисты на всех стадиях, что есть у Кришти без пенок?
Есть же гол волосами? А нет, даже это было не в плей-офф
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Экспертное мнение
Ответ Greatest Of All Time
Кстати если забыли напомню. Рюналду официально 556 игрок ЧМ2022. Не 10, не 20, не 30 а 556 игрок. Это не то что провал, а полный позор в истории. Вот рейтинг игроков на ЧМ2022. https://www.championat.com/football/_worldcup/tournament/4949/statistic/player/best/
Даже на победном Евро-2016 он занял примерно такое же место в рейтинге лучших игроков турнира, вся суть.
+2
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Zed_patriot
Человек вынужден оправдываться перед такими как Артемка... Это жесть конечно
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Красная стрела
Конец эпохи. Двери закрываются.
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