Главред France Football об отсутствии Роналду в числе номинантов на «Золотой мяч»: «Он великий игрок. Но Криштиану не блистал на ЧМ и играет не в самой известной лиге»

Главред France Football объяснил, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч».

– Впервые с 2004 года в списке из 30 номинантов отсутствует Роналду. На ваш взгляд, это справедливо?

– Отсутствие Роналду вообще не было предметом обсуждения в комитете. Он не блистал на чемпионате мира и играет не в самой известной лиге.

Тем не менее Криштиану остается великим игроком, – сказал Винсент Гарсия.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!