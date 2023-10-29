Главред France Football об отсутствии Роналду в числе номинантов на «Золотой мяч»: «Он великий игрок. Но Криштиану не блистал на ЧМ и играет не в самой известной лиге»
Главред France Football объяснил, почему Роналду не номинирован на «Золотой мяч».
– Впервые с 2004 года в списке из 30 номинантов отсутствует Роналду. На ваш взгляд, это справедливо?
– Отсутствие Роналду вообще не было предметом обсуждения в комитете. Он не блистал на чемпионате мира и играет не в самой известной лиге.
Тем не менее Криштиану остается великим игроком, – сказал Винсент Гарсия.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Уезжаешь в чемп Гвадезапупы забиваешь там 200 мячей, а твои фаны говорят:
"ну он же забил больше всех в мире, значит должен претендовать на ЗМ!" 🤡
так что мимо
Если условный игрок из чемпионата Тайланда за сезон забьет 80 голов, то он должен быть в претендентах на ЗМ, исходя из вашей логики ?
Наверное
Рюналду официально 556 игрок ЧМ2022.
Не 10, не 20, не 30 а 556 игрок.
Это не то что провал, а полный позор в истории.
Вот рейтинг игроков на ЧМ2022.
https://www.championat.com/football/_worldcup/tournament/4949/statistic/player/best/
У него всего 1 гол за пол сезона в МЮ и провал на ЧМ с позором связанный с Бруно.