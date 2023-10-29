Макгрегор и Роналду провели стердаун в Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду UFC высшая лига Саудовская Аравия MMA Аль-Наср Эр-Рияд Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели стердаун в Саудовской Аравии.

Роналду и Макгрегор устроили битву взглядов на стадионе в Эр-Рияде, где состоялся боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

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38 комментариев

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BaldFraud
Тяжело смотреть на губы, которые не можешь поцеловать...
+191
-17
+174
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Bergamotte
Фото просто ультра кринж...
+69
-13
+56
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Leon Petov
Ответ Zed_patriot
по хорошему в Аравии за это плетью публично высекают
а за это не высекают?
https://www.sport.ru/ai/files/upload/users/u236/1_1.jpg
+18
-4
+14
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CoTTo
и для кого этот цирк?
+20
-7
+13
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Red Stoun
Странно, новость о Роналду, а комменты все от фанов Месси.
+21
-12
+9
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Onion
Два мужика сделали такое на публике?! Срамота!
+11
-6
+5
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Мэр Чунга-чанги
"что ты сказал про Кузю Лакомкина?!"
+4
0
+4
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pi5ka
Ответ Мэр Чунга-чанги
"что ты сказал про Кузю Лакомкина?!"
Он сказал, что сырный читос лучше
+3
0
+3
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Бронислав Каминский
Кришти поплыл
+6
-3
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Leon Petov
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
ты про это?
https://www.sport.ru/ai/files/upload/users/u236/1_1.jpg
+6
-3
+3
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Мукунку хороший
Ответ BaldFraud
Тяжело смотреть на губы, которые не можешь поцеловать...
Плачь, плачь
Танцуй, танцуй
Беги от меня, я твои слёзы
Зови не зови, целуй не целуй
Беги от меня
Пока не поздно
+4
-1
+3
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Нейтральный критик
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Пока ты листал ленту и гневно жал минус, комментарий плюсанули 4 раза. Теперь живи с этим.
+3
-1
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topsatan
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален пользователем
Ты его даже не начинал)
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Гильяно
Ответ Кефтеме
Нет , он не в Аравии , да узнай контекст этого фото , потом приходи
И какой там контекст? Ахахах
+2
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Zed_patriot
Ответ Onion
Два мужика сделали такое на публике?! Срамота!
по хорошему в Аравии за это плетью публично высекают
+9
-8
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Univerzzall
Мне напомнило Полицейскую Академию. Там с такой же мимикой танцевали в Голубой устрице. А сзади Мкгрегор на Проктора похож))
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Квадратное личико
Ну и 🤮
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Stewart D.
да там всё что связано с боем - просто шоу, всем заплатили, все отработали свои роли и разъехались по своим делам.

прямо как в политике, чуете чем пахнет))))
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GuruFutbola
Комментарий удален модератором
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Квадратное личико
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Sarumian
Ответ BaldFraud
Тяжело смотреть на губы, которые не можешь поцеловать...
Почему не может ?
Для любви нет преград !
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Роман
Ждём теперь Макгрегора в Аль-класико.
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G.H.O.S.T.
Мастера фанфиков получили повод поработать
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Бене Гессерит
Ответ Квадратное личико
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Квадратное личико
Ответ Red Stoun
Странно, новость о Роналду, а комменты все от фанов Месси.
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