Макгрегор и Роналду провели стердаун в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели стердаун в Саудовской Аравии.
Роналду и Макгрегор устроили битву взглядов на стадионе в Эр-Рияде, где состоялся боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
Конор Макгрегор: «Планирую вернуться в апреле. UFC хочет бой с Чендлером»
«Я не слежу за спортом, но слежу за величием». Адесанья встретился с Роналду и Эминемом
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https://www.sport.ru/ai/files/upload/users/u236/1_1.jpg
Танцуй, танцуй
Беги от меня, я твои слёзы
Зови не зови, целуй не целуй
Беги от меня
Пока не поздно
прямо как в политике, чуете чем пахнет))))
Для любви нет преград !