Макгрегор и Роналду провели стердаун в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели стердаун в Саудовской Аравии.

Роналду и Макгрегор устроили битву взглядов на стадионе в Эр-Рияде, где состоялся боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

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