Беллингем выложил фото с экс-тренером «Торпедо» Клотетом после класико: «Спасибо за все»

Теги премьер-лига Россия Реал Мадрид Пеп Клотет Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем поблагодарил экс-тренера «Торпедо» Пепа Клотета.

Полузащитник «Реала» репостнул к себе в сторис публикацию Клотета, где тот выложил совместное фото и написал: «Приятно было снова увидеть тебя на поле и насладиться тем, каким игроком ты стал».

«Спасибо за все, Пеп Клотет», – написал в ответ Беллингем.

Напомним, Беллингем дебютировал во взрослом футболе под руководством Клотета в «Бирмингеме». Во вчерашнем класико Джуд сделал дубль и принес победу «Реалу».

Джуд благодарил экс-тренера «Торпедо» после класико (запустил его карьеру в 16). Мы обсудили с ним прогресс звезды «Реала»

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9 комментариев

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vcaireac
Красавчик,не забывает того кто поверил в него,совсем юнца.И по сути дал дорогу в большой футбол.
Очень показательно,Джуд отличный парень.Надеюсь таким и останется!
Клотет кстати присутствовал на вчерашнем классико,и поддерживал Джуда.
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Очки Дани Алвеса
Улыбается на фото. Непорядок. Не по Клотету! Фотошоп
+17
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Dexter Morgan
Большое уважение. Представляю, насколько он гордится Джудом.
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Брэд Либил
спасибо за вылет и невозврат торпеды
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corazón blanco
Молодец, что не забывает тех, кто когда-то поверил в него и дал шанс показать себя в мире футбола.
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Александр Ganzhin
Джуд знает систему Пепа ,без улыбок . Все правильно
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Антон Фалафель
Вот тебе и Пеп Котлета. Оказывается Беллингем это его продукт!
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Demyan Grachev
красавчик, что помнит тех,кто дал шанс себя проявить! достойно!
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