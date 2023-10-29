Беллингем выложил фото с экс-тренером «Торпедо» Клотетом после класико: «Спасибо за все»

Джуд Беллингем поблагодарил экс-тренера «Торпедо» Пепа Клотета.

Полузащитник «Реала» репостнул к себе в сторис публикацию Клотета, где тот выложил совместное фото и написал: «Приятно было снова увидеть тебя на поле и насладиться тем, каким игроком ты стал».

«Спасибо за все, Пеп Клотет», – написал в ответ Беллингем.

Напомним, Беллингем дебютировал во взрослом футболе под руководством Клотета в «Бирмингеме». Во вчерашнем класико Джуд сделал дубль и принес победу «Реалу».

Джуд благодарил экс-тренера «Торпедо» после класико (запустил его карьеру в 16). Мы обсудили с ним прогресс звезды «Реала»

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