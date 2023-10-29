Канчельскис о «Спартаке»: «Будут занимать 4-5-е места каждый год, пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они не способны на это»
Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» может бороться за чемпионство.
В 13-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили «Факелу» со счетом 0:2. Команда Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
«Кого еще удивляет такой результат? Я совершенно не удивлен, что команда опять упустила игру, которую должна была забирать. Опять будет куча отговорок, что что-то им помешало.
Но нужно отметить, что все кричат о нестабильности Абаскаля и команды, но 4-5-е места – их стабильное место, которое они будут занимать каждый год, пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они вообще не способны на это», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
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