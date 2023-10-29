Канчельскис о «Спартаке»: «Будут занимать 4-5-е места каждый год, пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они не способны на это»

Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» может бороться за чемпионство.

В 13-м туре Мир красно-белые уступили « » со счетом 0:2. Команда Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

«Кого еще удивляет такой результат? Я совершенно не удивлен, что команда опять упустила игру, которую должна была забирать. Опять будет куча отговорок, что что-то им помешало.

Но нужно отметить, что все кричат о нестабильности Абаскаля и команды, но 4-5-е места – их стабильное место, которое они будут занимать каждый год, пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они вообще не способны на это», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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