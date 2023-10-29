Канчельскис о «Спартаке»: «Будут занимать 4-5-е места каждый год, пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они не способны на это»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Факел Футбол

Андрей Канчельскис не верит, что «Спартак» может бороться за чемпионство.

В 13-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили «Факелу» со счетом 0:2. Команда Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

«Кого еще удивляет такой результат? Я совершенно не удивлен, что команда опять упустила игру, которую должна была забирать. Опять будет куча отговорок, что что-то им помешало.

Но нужно отметить, что все кричат о нестабильности Абаскаля и команды, но 4-5-е места – их стабильное место, которое они будут занимать каждый год, пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они вообще не способны на это», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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12 комментариев

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Sergio666
Он по сути прав. У спартака понтов много, базирующихся на давно минувшем былом. Так давно, что уже несколько спортивных поколений сменилось в составе. За последние 16 лет РПЛ брали и Рубин и ЦСКА и Локо, но понтов таких у них нет...
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DiMaXFCZP
Спартак сейчас - это как пацан понтующийся своим старшим братом, а сам ничего из себя не представляет.
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Алексей Иванов
Ответ Sergio666
Он по сути прав. У спартака понтов много, базирующихся на давно минувшем былом. Так давно, что уже несколько спортивных поколений сменилось в составе. За последние 16 лет РПЛ брали и Рубин и ЦСКА и Локо, но понтов таких у них нет...
да так и есть. жаль что в клубе это не могут понять/принять
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Groznyi2024
Прозревают
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tolstiy
Ответ Sergio666
Он по сути прав. У спартака понтов много, базирующихся на давно минувшем былом. Так давно, что уже несколько спортивных поколений сменилось в составе. За последние 16 лет РПЛ брали и Рубин и ЦСКА и Локо, но понтов таких у них нет...
да даже у зенита понтов меньше...
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Groznyi2024
Ответ Sergio666
Он по сути прав. У спартака понтов много, базирующихся на давно минувшем былом. Так давно, что уже несколько спортивных поколений сменилось в составе. За последние 16 лет РПЛ брали и Рубин и ЦСКА и Локо, но понтов таких у них нет...
Даже с учётом провальных выступлений коней в еврокубках, именно они были главным соперником Зенита в чемпе
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forest_cheb
Ответ Karel
В том и беда, что как раз в клубе это поняли и приняли. Как и в Динамо. Тоже клуб без амбиций и совершенно не комплексуют от этого. Клуб обеспечивает очень высокий уровень жизни своим работникам - вот что для них главное.
Некоторые работники хотят еще больше.
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Groznyi2024
Ответ xf2ktryzgd
Понтуется не сам Спартак, а те, кто хотят на нём собрать рейтинги. Спартак имеет самую большую фан-базу в России, естественно любой пост о нём соберёт какие-то просмотры, а посты о чемпионстве соберут ещё и плюсы, ну а кому вся критика достанется в конечном итоге? Спартаку и его болельщикам, которые бы и сами не против закончить всю эту клоунаду.
Смешно. Кто чуть не каждый год говорит про величие и перчатки Зениту после 3 тура? Игроки и тренеры Спартака. Причем тут болельщики?
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