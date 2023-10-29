Рахимов о будущем Даку: «Есть предложения. Пусть играет на Евро, а там посмотрим»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Мирлинд Даку Футбол

Рашид Рахимов высказался о будущем форварда Мирлинда Даку в «Рубине».

– У «Рубина» есть дакузависимость?

– Он очень хорошо вписался в команду. Почему я очень хотел его приобрести, стал следить за ним? Меня удивило, что он при таком росте имеет такую скорость и такой уровень технической оснащенности. Я понимал, что он там [в словенской «Муре»] долго не задержится, что его нужно брать, пока он недорогой.

На него уже большой спрос. Таких нападающих немного. Естественно, в каких-то ситуациях ты зависишь. Конкуренции в этих позициях не так много у нас. Отсюда болит голова над тем, как сохранять уровень игры, если нет Даку.

У нас не получилось с Чавричем, и первая мысль, когда дисквалифицировали Даку, у меня была о Чавриче. Эти мысли остаются, потому что мы не можем быть зависимыми от одного-двух игроков, нужна внутренняя конкуренция.

Я очень благодарен президенту, руководству клуба – они все это прекрасно понимают. В этой ситуации пока мы сделали очень хорошие изменения, если посмотреть на игроков. Они почти все играют.

– Зимой Даку не продается?

– Считаю, что нет, хотя есть предложения. Пусть играет на чемпионате Европы, а там посмотрим, – сказал главный тренер «Рубина».

В 12 матчах сезона Мир РПЛ на счету игрока сборной Албании 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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RubinChelsea
Даку любит защите соперника нервы потрепать) Отличный трансфер!
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