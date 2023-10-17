ЭСК: судьи ошибочно отменили гол «Рубина» «Ахмату» и дали «Оренбургу» пенальти в матче с «Сочи»

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ЭСК установила, что «Рубин» незаслуженно лишен гола в игре с «Ахматом» (1:0).

Судья Алексей Сухой не засчитал гол казанцев на 82-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Рубин» №44 Мирлинд Даку в момент передачи мяча ему партнером по команде, по мнению членов комиссии, не находился в положении вне игры по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Ахмат» №15 Андрею Семенову, в связи с чем комиссия единогласно считает, что ассистенту, следуя инструкциям и рекомендациям в пограничных моментах принимать решения в пользу атаки, не следовало поднимать флаг после окончания атакующей фазы команды «Рубин», завершившейся взятием ворот соперника, а гол должен быть засчитан.

Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и очевидных доказательств того, что нападающий в момент передачи партнером находится за линией офсайда, у видеоарбитра не было оснований для вмешательства в игровой эпизод», – сказано в публикации на сайте РФС.

Также ЭСК выявила ошибку в работе Павла Шадыханова, обслуживавшего игру «Сочи» с «Оренбургом» (1:2) в Фонбет Кубке России. Рассмотреть эпизод с назначением пенальти на 23-й минуте попросил Департамент судейства РФС.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Сочи» №26 Артема Мещанинова против игрока атакующей команды «Оренбург» №38 Николая Титкова в единоборстве с ним за мяч в собственной штрафной площади, так как оба игрока тянулись к мячу, используя нормальный физический контакт, не выходящий за рамки правил игры, защитник при этом сыграл в мяч, не действуя безрассудно. По этой причине комиссия единогласно поддерживает первоначальное решение судьи продолжить игру.

Комиссия отмечает, что ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору для просмотра данного эпизода ввиду отсутствия очевидных оснований для этого», – говорится в решении.

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1 комментарий

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Домингес Казань
смешно,на единственном повторе который показали все было отчетливо видно,поэтому видимо другие повторы даже показывать не стали чтобы не палится и не подставлять Москалева на вар,который притворился слепым и отменил чистый гол Рубина,да и боковой поднял флажок после того как мяч залетел и прошло секунд пять,все это выглядело однозначно как попытку дотащить хозяев до ничьи,а второй гол не оставлял никаких шансов
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+3
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