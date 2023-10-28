Рахимов об 1:0 с «Балтикой»: «Первый тайм нам не удался, во втором – заслужили победу, уверенно сыграли на стандартах»

Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Балтикой» (1:0) в Мир РПЛ.

– Изначально было ясно, что « » придется играть без Даку. В первом тайме было тяжело. Как переломили это?

– Первый тайм на самом деле нам не удался. Я сказал команде, что против этой команды, которая любит играть высоко, нужен быстрый контроль мяча. Но мы в первом тайме играли достаточно медленно. Медленный контроль приводил к тому, что мы теряли мячи и не знали продолжение атаки. Мы плохо использовали последнюю треть поля.

На эти моменты мы обратили внимание в перерыве, попросили добавить азарта, большей игры в инсайдных позициях, потому что сложно тройке опорных перестраиваться. Ребята молодцы, правильно все поняли. Во втором тайме команда заслужила победу.

– Игра за шесть очков. Было ли у «Рубина» право на ошибку в этой игре?

– Не дадут шесть очков, всегда будет три максимум. Таких игр много, их будет еще много. Я так не смотрю на эти вещи. Матч с «Факелом» и «Ахматом» – то же самое. В любом случае мы понимали принципиальность матча.

Было много длинных передач у соперника, подборы важны были. Во втором тайме все эти моменты мы контролировали. Хотя в первом тайме не могли цепляться за этот мяч, отсутствие Даку сказывалось. Но мы все равно уверенно сыграли на стандартах, – сказал главный тренер «Рубина».

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