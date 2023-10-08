Мюллер повторил рекорд Нойера по выигранным матчам Бундеслиги. У Томаса 322 победы за 448 игр
Томас Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по выигранным матчам.
Полузащитник поучаствовал в победе «Баварии» над «Фрайбургом» (3:0) в 7-м туре. Теперь на счету 34-летнего футболиста 322 выигранных матча, всего же он провел 448 игр в чемпионате.
Мюллер делит рекорд со своим одноклубником – вратарем Мануэлем Нойером. Голкипер не играет с 1 декабря 2022 года.
Подробно со статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.
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Не хуже своего однофамильца Герда, который тоже является легендой Баварии
Томас - хозяин Месси
Надеюсь, что он ещё много рекордов побьет ив Баварии и в сборной
Киньте Пиаткову:)🤣🤣🤣