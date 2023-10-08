Мюллер повторил рекорд Нойера по выигранным матчам Бундеслиги. У Томаса 322 победы за 448 игр

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия рекорды Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по выигранным матчам.

Полузащитник поучаствовал в победе «Баварии» над «Фрайбургом» (3:0) в 7-м туре. Теперь на счету 34-летнего футболиста 322 выигранных матча, всего же он провел 448 игр в чемпионате.

Мюллер делит рекорд со своим одноклубником – вратарем Мануэлем Нойером. Голкипер не играет с 1 декабря 2022 года.

Подробно со статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Artem Piatkov
Легендарный игрок
Не хуже своего однофамильца Герда, который тоже является легендой Баварии
+16
-2
+14
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Artem Piatkov
Ответ Гномович!
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Герд был хозяином Круйффа
Томас - хозяин Месси
+16
-6
+10
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Bring Me The Horizon
Мюллер легендарен
Надеюсь, что он ещё много рекордов побьет ив Баварии и в сборной
+5
0
+5
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Михо
Самый незаметный, немного корявый и от того еще более любимый гений футбола последних лет 15. Впервые сверкнул на высоком уровне на чм10, все кто следил за Баварией конечно уже знали какого уровня игрок вырос
+2
0
+2
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Гамаль Хайдаров
Ответ Artem Piatkov
Герд был хозяином Круйффа Томас - хозяин Месси
Месси хозяин Реала…
+3
-1
+2
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مختار موسى حاجييف
Ответ Гамаль Хайдаров
Месси хозяин Реала…
хозяин футбола
+1
0
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Гномович!
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LaffyTaffy
322...
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-1
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rigobersong
https://www.sports.ru/football/1021390226.html

Киньте Пиаткову:)🤣🤣🤣
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Zed_patriot
хозяин пятого горба верблюда
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مختار موسى حاجييف
легенда своего рода.
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charly001
Радио легенда
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