Мюллер повторил рекорд Нойера по выигранным матчам Бундеслиги. У Томаса 322 победы за 448 игр

Томас Мюллер повторил рекорд Бундеслиги по выигранным матчам.

Полузащитник поучаствовал в победе «Баварии» над «Фрайбургом» (3:0) в 7-м туре. Теперь на счету 34-летнего футболиста 322 выигранных матча, всего же он провел 448 игр в чемпионате.

делит рекорд со своим одноклубником – вратарем . Голкипер не играет с 1 декабря 2022 года.

Подробно со статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.

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