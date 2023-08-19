Мюллер – 1-й игрок в истории «Баварии», сыгравший за клуб в 16 сезонах Бундеслиги
Томас Мюллер – 1-й игрок в истории «Баварии», сыгравший за клуб в 16 сезонах.
33-летний игрок принял участие в матче 1-го тура Бундеслиги с «Вердером» (4:0) и отметился результативной передачей.
Нынешний сезон стал 16-м для Мюллера в составе мюнхенцев в рамках чемпионатов Германии, это рекорд клуба. Он дебютировал за команду в сезоне-2008/09.
В составе «Баварии» Томас 12 раз стал чемпионом страны. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
парадокс
а может колесо жизни :)