Мюллер – 1-й игрок в истории «Баварии», сыгравший за клуб в 16 сезонах Бундеслиги

Теги Бавария бундеслига Германия рекорды Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер – 1-й игрок в истории «Баварии», сыгравший за клуб в 16 сезонах.

33-летний игрок принял участие в матче 1-го тура Бундеслиги с «Вердером» (4:0) и отметился результативной передачей. 

Нынешний сезон стал 16-м для Мюллера в составе мюнхенцев в рамках чемпионатов Германии, это рекорд клуба. Он дебютировал за команду в сезоне-2008/09.

В составе «Баварии» Томас 12 раз стал чемпионом страны. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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14 комментариев

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JENNINGS
Ещё как будто вчера в сезоне 2008/09 я читал, что это молодой перспективный игрок, а уже сегодня - живая легенда мюнхенского клуба!
+12
-3
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Royal Watcher
Живая легенда, и таких с каждым годом в футболе всё меньше и меньше…
+8
-4
+4
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ZA.RMA
Сезона 3 еще может отыграть спокойно)
+3
-1
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<~Inter~>
он и сыграл лучше Мусиалы после выхода на замену. Мюллер кажется единственным игроком атаки в Баварии, который нацелен на пас
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Ответ JENNINGS
Ещё как будто вчера в сезоне 2008/09 я читал, что это молодой перспективный игрок, а уже сегодня - живая легенда мюнхенского клуба!
Так мы и стареем)
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Murad Balta
После чм-2014 думал обгонит Клозе по голам на чемпионатах мира .
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Алексей Иваненко
как же жаль,что скоро карьера такого гения как Мюллер подойдет к концу...Один из последних,олдскульных игроков,а не эта попсятина,которая сейчас играет).Как же тонко Томас чувствует игру,топовый уровень!!!
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Under
Ответ Royal Watcher
Живая легенда, и таких с каждым годом в футболе всё меньше и меньше…
всё меньше, но всё больше
парадокс
а может колесо жизни :)
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VERBLYUD
Ответ ZA.RMA
Сезона 3 еще может отыграть спокойно)
Вы видимо не смотрите матчи Баварии. После ухода Левандовски он стал абсолютным пассажиром. Скорее всего, это его последний сезон в Мюнхене.
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dorff_nk
Ответ VERBLYUD
Вы видимо не смотрите матчи Баварии. После ухода Левандовски он стал абсолютным пассажиром. Скорее всего, это его последний сезон в Мюнхене.
Harry Kane: Don’t worry
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AlexFed
Ответ VERBLYUD
Вы видимо не смотрите матчи Баварии. После ухода Левандовски он стал абсолютным пассажиром. Скорее всего, это его последний сезон в Мюнхене.
Пассажир вышел и сразу отдал пас. А ватокат Мусиала весь матч бесполезными обводками занимался.
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