Мюллер – 1-й игрок в истории «Баварии», сыгравший за клуб в 16 сезонах Бундеслиги

Томас Мюллер – 1-й игрок в истории «Баварии», сыгравший за клуб в 16 сезонах.

33-летний игрок принял участие в матче 1-го тура Бундеслиги с «Вердером» (4:0) и отметился результативной передачей.

Нынешний сезон стал 16-м для в составе мюнхенцев в рамках чемпионатов Германии, это рекорд клуба. Он дебютировал за команду в сезоне-2008/09.

В составе «Баварии» Томас 12 раз стал чемпионом страны. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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