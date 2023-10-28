Роналду о 3:1 с «Аль-Фейхой»: «Важно сохранять набранный темп. Молодцы, команда!»

Криштиану Роналду высказался о победе «Аль-Насра».

Команда из обыграла «Аль-Фейху» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1). Португальский нападающий отличился результативной передачей.

Еще одна победа, важно, чтобы мы сохранили набранный темп!

Молодцы, команда! 💪🏼» – написал .

«Аль-Наср» занимает 2-е место в турнирной таблице лиги, набрав 25 очков. У лидирующего «Аль-Хилаля» в активе 29 баллов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!