Роналду о 3:1 с «Аль-Фейхой»: «Важно сохранять набранный темп. Молодцы, команда!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Футбол

Криштиану Роналду высказался о победе «Аль-Насра».

Команда из Эр-Рияда обыграла «Аль-Фейху» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1). Португальский нападающий отличился результативной передачей. 

Еще одна победа, важно, чтобы мы сохранили набранный темп!

Молодцы, команда! 💪🏼» – написал Роналду

«Аль-Наср» занимает 2-е место в турнирной таблице лиги, набрав 25 очков. У лидирующего «Аль-Хилаля» в активе 29 баллов. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Хозяин Барселоны и мессифанов
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Респект. Роналду продолжает творить историю.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
💪🏼 любимый эмодзи CR7
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джавез Тилл
Какая же машина Криштиану Роналду, в 38 лет вытворять такое и бегать как конь💪 В Юве и в МЮ много времени и здоровья он потерял бегая и забивая за неликвид с огромной личкой!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий