Роналду о 3:1 с «Аль-Фейхой»: «Важно сохранять набранный темп. Молодцы, команда!»
Криштиану Роналду высказался о победе «Аль-Насра».
Команда из Эр-Рияда обыграла «Аль-Фейху» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1). Португальский нападающий отличился результативной передачей.
Еще одна победа, важно, чтобы мы сохранили набранный темп!
Молодцы, команда! 💪🏼» – написал Роналду.
«Аль-Наср» занимает 2-е место в турнирной таблице лиги, набрав 25 очков. У лидирующего «Аль-Хилаля» в активе 29 баллов.
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