Сергеев перекрестился и почти не праздновал гол «Ахмату» – перед матчем умер его детский тренер Владимир Голубинский

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Ахмат Вильмар Барриос Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев не стал отмечать гол в ворота «Ахмата».

Нападающий «Зенита» сравнял счет в игре 13-го тура Мир РПЛ, но практически не праздновал это событие и перекрестился. Партнеры также не стали отмечать гол, лишь Вильмар Барриос аккуратно поздравил нападающего.

Такая реакция связана с тем, что сегодня умер детский тренер футболиста Владимир Голубинский. Об этом стало известно незадолго до начала игры.

«Сегодня не стало Владимира Голубинского – это первый детский тренер Ивана Сергеева, главный тренер сборной Вологодской области по футболу. Ему был всего 61 год. Он скончался от инфаркта, об этом стало известно буквально за пару часов до матча. Поэтому такая реакция от Сергеева», – рассказал комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов.

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11 комментариев

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Элдор ШоуУродов
Первый тренер — человек, который сопровождает твои первые робкие шаги в мир большого футбола

Ване респект, красавец! 👏
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freeman123
Земля пухом…
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Сергей48
Помнить учителей, кто нам дал путевку в жизнь, дорого стоит! Иван респект🤝 Царствие небесное 🙏
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Dexter Morgan
Соболезную.
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Bdv68
Значит хороший тренер был, если его воспитанники чествуют.
Семье - силы и оптимизма.
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Valentin Kompaneytsev
Почитать и помнить первого учителя это дорогого стоит. Ивану респект.
+4
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Никита Аксанов
Ответ Groznyi2024
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У этих людей нет ни принципов, ни совести. Хотя какие там люди. Pelerin, Spartanus, Кузбасс, Ivan Petrov, Willey Fox. В приличном обществе с ними никто и общаться не стал бы.
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саа
Ваня молодец. Поступок.
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Groznyi2024
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Valentin Kompaneytsev
Усопшему земля пухом.
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Антон Лукашов
Царствие небесное и вечная память!
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