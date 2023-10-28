Сергеев перекрестился и почти не праздновал гол «Ахмату» – перед матчем умер его детский тренер Владимир Голубинский
Иван Сергеев не стал отмечать гол в ворота «Ахмата».
Нападающий «Зенита» сравнял счет в игре 13-го тура Мир РПЛ, но практически не праздновал это событие и перекрестился. Партнеры также не стали отмечать гол, лишь Вильмар Барриос аккуратно поздравил нападающего.
Такая реакция связана с тем, что сегодня умер детский тренер футболиста Владимир Голубинский. Об этом стало известно незадолго до начала игры.
«Сегодня не стало Владимира Голубинского – это первый детский тренер Ивана Сергеева, главный тренер сборной Вологодской области по футболу. Ему был всего 61 год. Он скончался от инфаркта, об этом стало известно буквально за пару часов до матча. Поэтому такая реакция от Сергеева», – рассказал комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов.
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Ване респект, красавец! 👏
Семье - силы и оптимизма.