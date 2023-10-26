Сергеев хочет поиграть в Европе: «Почему это невозможно? Уровень наших форвардов сейчас не ниже, чем раньше»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Сергеев Футбол

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал о желании поиграть в Европе.

– Кузяев этим летом уехал играть во Францию. Почти во всех своих интервью ты повторяешь одну и ту же фразу: «Хочу поиграть в Европе». Но давай честно – понимаешь же, что это практически невозможно?

– Почему невозможно?

– Объективно – наших нападающих сейчас не ждут в Европе.

– Из-за чего?

– Мне кажется, все дело в уровне. Роман Адамов со мной бы согласился – недавно говорил, что их поколение нападающих было намного сильнее нынешнего.

– У меня другое мнение. Ясно, что Павлюченко и Кержаков были топами, вопросов нет. Но общий уровень наших нападающих сейчас не ниже, чем раньше.

Плюс сейчас уже растет еще одно хорошее поколение, и каждый должен стремиться попасть в топ-чемпионат Европы. У меня это желание точно остается. Сейчас я игрок «Зенита», но посмотрим, как будет дальше, – сказал 28-летний Сергеев.

Иван забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 10 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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14 комментариев

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Sergey Smolensky
Из-за того, что там таких Сергеевых у самих хватает. А завозить игрока под лимит да ещё в новую страну, не молодого, не понятно как будет с адаптацией - на это решится только псих
+10
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s_kapa
Так раньше в Европе и играли Павлюченко и Кержаков, а не условные "средние" форварды. При всем уважении, Сергеев крепкому клубу из Европы даром не нужен
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Novak
О чём он говорит? В предыдущих поколениях и средний уровень выше был. Даже если не брать Павлюченко и Кержакова, то сейчас игрок уровня Булыкина разрывал бы РПЛ только в путь.
+4
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КТС
Как звучит-то - Европа! Но Европа Европе рознь. Есть Германия, Англия, Испания, а есть Люксембург, Эстония и т.д. Так куда, господин Сергеев, Вас возьмут?
+2
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Spartakus1984
В каком ничуть чемпионате Бельгии,не больше.Очень средний футболист этот парень
+1
0
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Уся Ваткин
Ответ КТС
Как звучит-то - Европа! Но Европа Европе рознь. Есть Германия, Англия, Испания, а есть Люксембург, Эстония и т.д. Так куда, господин Сергеев, Вас возьмут?
в казахстан
+2
-1
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Любовь Мелехова
Ответ КТС
Как звучит-то - Европа! Но Европа Европе рознь. Есть Германия, Англия, Испания, а есть Люксембург, Эстония и т.д. Так куда, господин Сергеев, Вас возьмут?
Турция или Кипр тоже вариант. Оттуда можно и в Грецию, как Оздоев.
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a2wai
Ну смотря в какую Европу он хочет, на Кипре, на Балканах, ему еще будут рады.

Так, на скамейке посидеть сможет вполне.
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Kirkorofff
Сычёв, Погребняк, Булыкин, Кириченко, ну да ну да, пошли мы.
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