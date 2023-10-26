Сергеев хочет поиграть в Европе: «Почему это невозможно? Уровень наших форвардов сейчас не ниже, чем раньше»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал о желании поиграть в Европе.

– Кузяев этим летом уехал играть во Францию. Почти во всех своих интервью ты повторяешь одну и ту же фразу: «Хочу поиграть в Европе». Но давай честно – понимаешь же, что это практически невозможно?

– Почему невозможно?

– Объективно – наших нападающих сейчас не ждут в Европе.

– Из-за чего?

– Мне кажется, все дело в уровне. Роман Адамов со мной бы согласился – недавно говорил, что их поколение нападающих было намного сильнее нынешнего.

– У меня другое мнение. Ясно, что Павлюченко и Кержаков были топами, вопросов нет. Но общий уровень наших нападающих сейчас не ниже, чем раньше.

Плюс сейчас уже растет еще одно хорошее поколение, и каждый должен стремиться попасть в топ-чемпионат Европы. У меня это желание точно остается. Сейчас я игрок « », но посмотрим, как будет дальше, – сказал 28-летний Сергеев.

забил 3 гола и отдал 2 результативных паса в 10 матчах Мир в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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