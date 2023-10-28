Тихонов о судьях из Саудовской Аравии в РПЛ: «Не думаю, что они будут лучше наших. Если мы своих не можем понять, как мы поймем других?»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи высшая лига Саудовская Аравия Матч ТВ Футбол

Андрей Тихонов не поддерживает приглашение судей из Саудовской Аравии в Мир РПЛ.

«Не думаю, что те арбитры, которые к нам приедут, будут лучше наших. Я видел матчи в Саудовской Аравии, и суперсудейства я там не увидел. Если наши поедут в Белоруссию, Катар и Саудовскую Аравию, то это плюс для наших.

Мы не можем разобраться по ряду моментов, трактуя пенальти и желтые карточки по‑разному. А приедут другие судьи из других стран, они трактуют по‑своему. И начнутся вопросы, кого мы привезли. Мы у себя не можем разобраться по допуску арбитров. Если мы своих не можем понять, как мы поймем других?

Я помню, Пьерлуиджи Коллина приезжал судить к нам, он не был ангажирован. К нему никто не бегал рассказывать, какой он плохой или хороший. Никто из игроков не махал на него рукой.

Сейчас вот эти новые надают карточек – будет вопрос, кого привезли. Если бы были судьи европейского уровня, это совсем другое», – сказал экс-игрок «Спартака».

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1 комментарий

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Dart_Yoda
Судьи европейского уровня к нам не поедут, ёпт
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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