Лапочкин об офсайдных линиях в РПЛ: «Будут затягиваться проверки, но результат будет справедливый. Думаю, что многие хотят именно этого»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Футбол

Сергей Лапочкин высказался о введении офсайдных линий в Мир РПЛ.

— Надеюсь, что это будут не сырые офсайдные линии, потому что технология не самая простая. Безусловно, это скажется на времени и результатах матчей, будут затягиваться проверки арбитров, но результат будет справедливый. Думаю, что многие хотят именно этого.

— Многие эксперты и функционеры заявляли, что если бы линии были раньше, многих скандалов удалось бы избежать. Вам как кажется, офсайдные линии — спасение?

— Если честно, многих скандалов не удалось бы избежать. Часто были скандалы по верным решениям судей. Наверное, какие‑то голы были бы отменены, многие засчитали. В прошедшем туре многие скандалы связаны больше с дисциплинарными санкциями, отменой или не отменой гола.

Офсайд — важная часть игры, но не такая, какой ее делают. Безусловно, несколько голов за 12 туров отменили, но мы видим намного больше вопросов по карточкам и пенальти. Но линии — работающая технология из европейских чемпионатов. Ею нужно пользоваться, если мы можем себе это позволить, — сказал бывший арбитр ФИФА.

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1 комментарий

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Johnie
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