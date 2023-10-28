Димитар Бербатов: «МЮ» гонится за «Ман Сити», роли поменялись. Больно смотреть на это. Уже 10 лет без побед в лиге, рискуем стать теми, кем был «Ливерпуль»
Димитар Бербатов расстроен нынешним положением «Манчестер Юнайтед».
«Это факт: «Манчестер Юнайтед» гонится за «Ман Сити». По-другому и не скажешь. Роли поменялись. Всем больно на это смотреть, но таков факт.
Посмотрим, что будет после ухода Гвардиолы. «Ман Сити» может продолжать в том же духе или отстать от «МЮ».
«Юнайтед» должен постараться сократить разрыв как можно скорее, иначе мы рискуем надолго остаться без АПЛ. Сейчас уже 10 лет [без побед в лиге]. Мы рискуем стать таким же клуб, как был «Ливерпуль». Это стало бы большой катастрофой.
Стадион необходимо реконструировать, чтобы он соответствовал современному уровню. Клуб настолько велик, насколько велики игроки на поле. Когда вы выигрываете, у вас есть результат. Когда вы проигрываете, страдают все», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
После победы в чемпионате Англии в сезоне-1989/90 «Ливерпуль» 29 лет не становился чемпионом, до победы в сезоне-2019/20.
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МЮ рискует стать самим собой, так как имеют в своей истории рекорд порядком покруче, и про который не хотят вспоминать :))))
Но Редклифф уже определил проблему неудач клуба.
В секторе гостевой команды туалет протекает, тот что дальний от входной двери.
2 уверенных чемпионства, отрыв от второго места 11 и 9 очков
2 вторых места- отрыв от Челси в 1 очко, с Сити равное количество очков.
ЛЧ-1/4я( вылет от Баварии за счет гостевого гола)
Финал( проигрыш Барсе )
Не вышли из группы, 1/8 проиграли Реалу.