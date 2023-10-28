Димитар Бербатов: «МЮ» гонится за «Ман Сити», роли поменялись. Больно смотреть на это. Уже 10 лет без побед в лиге, рискуем стать теми, кем был «Ливерпуль» 

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Димитар Бербатов Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Димитар Бербатов расстроен нынешним положением «Манчестер Юнайтед».

«Это факт: «Манчестер Юнайтед» гонится за «Ман Сити». По-другому и не скажешь. Роли поменялись. Всем больно на это смотреть, но таков факт.

Посмотрим, что будет после ухода Гвардиолы. «Ман Сити» может продолжать в том же духе или отстать от «МЮ».

«Юнайтед» должен постараться сократить разрыв как можно скорее, иначе мы рискуем надолго остаться без АПЛ. Сейчас уже 10 лет [без побед в лиге]. Мы рискуем стать таким же клуб, как был «Ливерпуль». Это стало бы большой катастрофой.

Стадион необходимо реконструировать, чтобы он соответствовал современному уровню. Клуб настолько велик, насколько велики игроки на поле. Когда вы выигрываете, у вас есть результат. Когда вы проигрываете, страдают все», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

После победы в чемпионате Англии в сезоне-1989/90 «Ливерпуль» 29 лет не становился чемпионом, до победы в сезоне-2019/20.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Ответ kibol
МЮ и МС сразу же не надо было говорить что у МЮ и МС будет не так уж много людей кто будет говорить что это Ливерпуль а я их всех знаю что АПЛ будет и что они скажут ну вот и всё МЮ уже тот самый который был на прошлом месте на старом стадионе…😁
Вот, возьми немного знаков препинания: ,,,,,,,,,,,,
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдди _ Дин
Не, ну, а чо... 10 лет уже без титула. Арсенал - 20 лет. Смеялись, глядя снисходительно на Ливерпуль.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
МЮ рискует стать не Ливерпулем.
МЮ рискует стать самим собой, так как имеют в своей истории рекорд порядком покруче, и про который не хотят вспоминать :))))
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Так мю после фергюссона апл и не брал. Что поменялось то?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaviknat
Ответ Adrenaline Z
странное сравнение
Почему странное? Вероятно, имелось ввиду, что после великого периода Ливерпуля, они потом 30 лет не могли выиграть чемпионат. Как и МЮ. 10 лет уже, и, неизвестно, сколько лет еще
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AndeiMakla
Ответ ta-tosha
МЮ рискует стать не Ливерпулем. МЮ рискует стать самим собой, так как имеют в своей истории рекорд порядком покруче, и про который не хотят вспоминать :))))
29 лет для Ливерпуля без побед, меньше чем 27 лет для МЮ?)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Точный_пас_Ещенко
Ответ kibol
МЮ и МС сразу же не надо было говорить что у МЮ и МС будет не так уж много людей кто будет говорить что это Ливерпуль а я их всех знаю что АПЛ будет и что они скажут ну вот и всё МЮ уже тот самый который был на прошлом месте на старом стадионе…😁
Ты сам-то хоть понял, что написал?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kacnep
Ответ ta-tosha
МЮ рискует стать не Ливерпулем. МЮ рискует стать самим собой, так как имеют в своей истории рекорд порядком покруче, и про который не хотят вспоминать :))))
Это было до АПЛ, это не в счет по мнению манков
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рэдклифф, Сыр Жим
Да он уже давно таким стал.

Но Редклифф уже определил проблему неудач клуба.

В секторе гостевой команды туалет протекает, тот что дальний от входной двери.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolay Lyskov
Ответ vladimir.kostrichko
Челси - 50 лет без титула. сити -44 года без титула. Арсенал уже 20 лет беез титула МЮ 10 лет без титула(до АПЛ был рекорд покруче,но это не любят вспоминать манки) НО Ливерпуль был 30 лет без титула и из-за этого пожарец у всех... генка в очках писал часто про это и собирал одобрительные плюсики...... Все что надо знать о глорах.
Это не пожарец. Это, как раз, адекватное восприятие факта, что именно такой клуб, как Ливерпуль, был 30 лет без титула. Что куда более неожиданно и значимо, чем 50 лет Челси, или 20 лет Арсенала. Ливерпуль и МЮ - две команды, каждый год без титула которых привлекает куда больше внимания, чем у всех остальных.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Ответ Leganessi
Все началось после ухода Роналду в Реал. Последние 3 сезона с Роналду : - 3 АПЛ подряд - Кубок ЛЧ - финал ЛЧ в следующем году. После ухода Криша МЮ забыл что такое трофеи ЛЧ. Роналду действительно развалил МЮ. Только не в том плане как это описывают фанаты хасбика). Бонусом : В Реале с Роналду - 4 ЛЧ за 9 лет После ухода Роналду - 1 ЛЧ за 5 лет Роналду с Ювентусом ( новый состав ) - 2 Серии А за 3 года и 3 плей-офф ЛЧ подряд Ювентус после Роналду - ЛЕ и 0 серии А. Португалия до Роналду - 0 трофеев Португалия с Роналду - 2 трофея. Роналду - величайший тащер в истории футбола.
Без Роналду, но с Алексом Фергюсоном
2 уверенных чемпионства, отрыв от второго места 11 и 9 очков
2 вторых места- отрыв от Челси в 1 очко, с Сити равное количество очков.
ЛЧ-1/4я( вылет от Баварии за счет гостевого гола)
Финал( проигрыш Барсе )
Не вышли из группы, 1/8 проиграли Реалу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Leganessi
Все началось после ухода Роналду в Реал. Последние 3 сезона с Роналду : - 3 АПЛ подряд - Кубок ЛЧ - финал ЛЧ в следующем году. После ухода Криша МЮ забыл что такое трофеи ЛЧ. Роналду действительно развалил МЮ. Только не в том плане как это описывают фанаты хасбика). Бонусом : В Реале с Роналду - 4 ЛЧ за 9 лет После ухода Роналду - 1 ЛЧ за 5 лет Роналду с Ювентусом ( новый состав ) - 2 Серии А за 3 года и 3 плей-офф ЛЧ подряд Ювентус после Роналду - ЛЕ и 0 серии А. Португалия до Роналду - 0 трофеев Португалия с Роналду - 2 трофея. Роналду - величайший тащер в истории футбола.
Везде пихаешь этого баласта Мю с баластом 6 место )) Ювентус с баластом 4 место и вылеты после финалов от Аяксов , Лионов и Порту в 1/8)))) Португалия без баласта 1/4, с баластом вылеты в 1/8 или не выходы из группы с США и Ганной на ЧМ ))) Леау за 5 мин гол в плей офф , Рамуш за 60 минут хет трик в плей офф , баласт за 20 лет 0 голов 0 пасов 0 медалей )))даже Аль наср до баласта шел на первом месте , в итоге опустился на 2 и 0 титулов )) те балласт даже 60 лигу мира не тянет ))))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
John78
Ответ AndeiMakla
29 лет для Ливерпуля без побед, меньше чем 27 лет для МЮ?)
Не, 41 для МЮ больше 30
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санжар Уразбаев
И что как будто больше всех только Ливерпуль не становился чемпионом , есть другие клубы для примера
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Ответ GuruFutbola
Ливерпуль так еще никто не оскорблял
Ливерпуль существовал еще до Клоппа. Мю был без трофея почти 6 лет, Ливерпуль взял кубок в 2006м, до 2012го не было трофеев, взяли кубок лиги, а следующий трофей был уже при Клоппе- ЛЧ в 2019м, с Клоппом Ливерпуль был 4 года без трофея
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kibol
Ответ Stadjer
Вот, возьми немного знаков препинания: ,,,,,,,,,,,,
О черт это гребаные Т9…😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fedoseich
Ответ Adrenaline Z
странное сравнение
Оооочень. Я даже подумал, троллинг такой от Димитара. Но для этого надо не только язвителтельным быть, но и умненьким. А тут не факт, что так...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Титов
Ответ charly001
Манчестеры так и будут править Апл
but never united)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pantriashvili
Они уже стали…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Манчестеры так и будут править Апл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Ответ Leganessi
Блекло. Все-таки Роналду руководил МЮ больше чем САФ, что и доказало время.
Ну раз он руководил МЮ че ты тогда в пример привел только 3 последних его сезона ? Где его первые 3 сезона когда под его руководством Мю выиграл только кубок Англии ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leganessi
Ответ dimamak10
Ну раз он руководил МЮ че ты тогда в пример привел только 3 последних его сезона ? Где его первые 3 сезона когда под его руководством Мю выиграл только кубок Англии ?
Адаптация. Факт в том что за 6 лет при Роналду МЮ достиг больших успехов в отрезке в 6 лет во всей ее истории.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Ответ Leganessi
Адаптация. Факт в том что за 6 лет при Роналду МЮ достиг больших успехов в отрезке в 6 лет во всей ее истории.
Без него выиграли 10 титулов АПЛ и одну ЛЧ, может в вашей секте считают АПЛ с Роналду сразу за 4 титула и кубок ЛЧ за 2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ANDI
Бербатов вспомнил М.Ю Сера Алекса до АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий