Димитар Бербатов: «МЮ» гонится за «Ман Сити», роли поменялись. Больно смотреть на это. Уже 10 лет без побед в лиге, рискуем стать теми, кем был «Ливерпуль» 

Димитар Бербатов расстроен нынешним положением «Манчестер Юнайтед».

«Это факт: «Манчестер Юнайтед» гонится за « ». По-другому и не скажешь. Роли поменялись. Всем больно на это смотреть, но таков факт.

Посмотрим, что будет после ухода Гвардиолы. «Ман Сити» может продолжать в том же духе или отстать от «МЮ».

«Юнайтед» должен постараться сократить разрыв как можно скорее, иначе мы рискуем надолго остаться без . Сейчас уже 10 лет [без побед в лиге]. Мы рискуем стать таким же клуб, как был «Ливерпуль». Это стало бы большой катастрофой.

Стадион необходимо реконструировать, чтобы он соответствовал современному уровню. Клуб настолько велик, насколько велики игроки на поле. Когда вы выигрываете, у вас есть результат. Когда вы проигрываете, страдают все», – сказал экс-игрок « ».

После победы в чемпионате Англии в сезоне-1989/90 «Ливерпуль» 29 лет не становился чемпионом, до победы в сезоне-2019/20.

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