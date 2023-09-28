Бербатов о конфликте Санчо с тен Хагом: «Джейдон переоценил свою значимость для «МЮ». Он не Роналду, который всего добился, от него легко могут избавиться»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Димитар Бербатов премьер-лига Англия Джейдон Санчо Футбол

Димитар Бербатов заявил, что Джейдон Санчо может ошибаться насчет своей важности.

«Иногда футболисты – и я надеюсь, что к Санчо это не относится, – которые так долго не могут уладить конфликт, переоценивают свою значимость для клуба.

Когда речь идет о Роналду, например, это другое дело, потому что он всего добился. Я был в клубе, когда Уэйн Руни впал в немилость, но ему с тренером удалось все уладить. Санчо же, думаю, переоценил свою значимость. Он выиграл с командой не так много, его ситуация отличается.

«МЮ» запросто может решить избавиться от Санчо. Каким бы талантливым он ни казался по игре за «Боруссию», в «Манчестер Юнайтед» он еще ничего не показал.

Но и руководство должно задать себе вопрос, сделало ли оно все возможное для того, чтобы игрок чувствовал себя комфортно, создано ли вокруг него правильное окружение. Это улица с двухсторонним движением, особенно когда на футболиста потрачены такие деньги», – сказал бывший форвард «МЮ».

Даже ест отдельно, рубится в фифу до трех ночи. Как живется Санчо в «МЮ» после ссоры с Тен Хагом

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23 комментария

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Северный болельщик
Я сказал, Бербатый!
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Bego Yusupov
Ответ Сикарио
Ну Санчо понятно ноунейм, но и Лысый хрен тоже никто и звать его никак.
хмм а почему он тренирует Мю?
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Bego Yusupov
Ответ @rtrblk
Как-то высокомерно звучит все, что касается МЮ в последнее время. Джейдон божил просто в Боруссии и все доказал там. Тут больше к клубу вопросы.
какие вопросы? то что Санчо лурака валял 2 года? причём тут клуб если игрок сам не играет
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Люблю Марго Робби
Надо зимой прощаться с ним, пользы никакой клубу не принёс, в прошлом сезоне клуб и тренер пошли на встречу этому нытику, а он так отплатил
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Cearvm
Даже Бербатов это понял, хотя его в свое время Фергюсон убрал из состава без причин: просто посчитал молодых Уэлбека и Чичарито лучше и год почти не выпускал на поле.
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Сково Роад
Ответ Bego Yusupov
какие вопросы? то что Санчо лурака валял 2 года? причём тут клуб если игрок сам не играет
ну и МЮ валял дурака два года, и чо.

К Санчо вопросы размером с одного игрока, а к МЮ вопросы размером с гигантскую организацию.
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recyjoed
Так и от Роналду избавились...
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Oleg Kostin
В барсу бездаря, по стилю игры идеально подходит
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MU4evainmyheart!!!
Бербатов все по фактам разложил. Ни один игрок не может быть значимее клуба. Если даже с Роналду распрощались, то кто такой Санчо? Я понимаю, если бы он хоть старался и рвал жилы, но за три года он не показал ничего. И вряд ли в МЮ его ждёт светлое будущее. Нужно расставаться - и для клуба, и для игрока будет правильным решением.
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Nickolay Lyskov
Ответ Bego Yusupov
хмм а почему он тренирует Мю?
А не по той же причине, что и Санчо играет за МЮ?
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Ложный Латераль
Ответ Bego Yusupov
хмм а почему он тренирует Мю?
Потому что Глейзерам наплевать на клуб, или тут они вдруг стали супер профи?

Санчо тоже в МЮ, Мага тоже в МЮ. За что? Ну вот
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Только Крылья
Ответ @rtrblk
Как-то высокомерно звучит все, что касается МЮ в последнее время. Джейдон божил просто в Боруссии и все доказал там. Тут больше к клубу вопросы.
какие? ты видел как он отжимается? чел отжаться нормально не может. уверен, все упражнения делает на отлюбись. к кому вопросы?
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Azizbek Jamalov
Ответ @rtrblk
Как-то высокомерно звучит все, что касается МЮ в последнее время. Джейдон божил просто в Боруссии и все доказал там. Тут больше к клубу вопросы.
Бруно же показывает уровень. А вот санчо
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a2wai
Ответ @rtrblk
Как-то высокомерно звучит все, что касается МЮ в последнее время. Джейдон божил просто в Боруссии и все доказал там. Тут больше к клубу вопросы.
Даже в Боруссии, в которой он божил, отрицательно относились к его закидонам и при первой удобной возможности вернули его в АПЛ)
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