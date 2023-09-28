Бербатов о конфликте Санчо с тен Хагом: «Джейдон переоценил свою значимость для «МЮ». Он не Роналду, который всего добился, от него легко могут избавиться»

Димитар Бербатов заявил, что Джейдон Санчо может ошибаться насчет своей важности.

«Иногда футболисты – и я надеюсь, что к Санчо это не относится, – которые так долго не могут уладить конфликт, переоценивают свою значимость для клуба.

Когда речь идет о , например, это другое дело, потому что он всего добился. Я был в клубе, когда впал в немилость, но ему с тренером удалось все уладить. Санчо же, думаю, переоценил свою значимость. Он выиграл с командой не так много, его ситуация отличается.

«МЮ» запросто может решить избавиться от Санчо. Каким бы талантливым он ни казался по игре за «Боруссию», в « » он еще ничего не показал.

Но и руководство должно задать себе вопрос, сделало ли оно все возможное для того, чтобы игрок чувствовал себя комфортно, создано ли вокруг него правильное окружение. Это улица с двухсторонним движением, особенно когда на футболиста потрачены такие деньги», – сказал бывший форвард «МЮ».

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