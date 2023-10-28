Абелардо: «Беллингем оказывает невероятное влияние на Ла Лигу. Такие игроки поднимают уровень чемпионата после ухода Месси и Роналду»

Абелардо высоко отозвался о Джуде Беллингеме.

«Влияние, которое Джуд оказывает на Ла Лигу, просто невероятно. Никто не думал, что полузащитник станет лучшим бомбардиром с восемью голами. И одиннадцатью мячами в общей сложности, включая три в Лиге чемпионов.

Беллингем показывает потрясающую игру в «Реале». Во многом это заслуга Анчелотти, который смог изобрести свою систему и найти для него наиболее идеальную позицию.

Такие игроки, как Беллингем и Левандовски в прошлом сезоне, подняли уровень лиги после ухода Месси и Криштиану», – сказал экс-игрок «Барселоны».

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