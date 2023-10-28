Абелардо: «Беллингем оказывает невероятное влияние на Ла Лигу. Такие игроки поднимают уровень чемпионата после ухода Месси и Роналду»

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Роберт Левандовски Абелардо Джуд Беллингем Футбол

Абелардо высоко отозвался о Джуде Беллингеме.

«Влияние, которое Джуд оказывает на Ла Лигу, просто невероятно. Никто не думал, что полузащитник станет лучшим бомбардиром с восемью голами. И одиннадцатью мячами в общей сложности, включая три в Лиге чемпионов.

Беллингем показывает потрясающую игру в «Реале». Во многом это заслуга Анчелотти, который смог изобрести свою систему и найти для него наиболее идеальную позицию.

Такие игроки, как Беллингем и Левандовски в прошлом сезоне, подняли уровень лиги после ухода Месси и Криштиану», – сказал экс-игрок «Барселоны».

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7 комментариев

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Ron_Jeremy
Экс игрок Барселоны и Газмяса))
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Роман
Абелардо знает о чем говорит. Как никак лучший бразильский игрок ГазМяса.
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Roman Araslanov
Тот самый, который быстроногий?
+6
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Alex8007
Знаменитый быстроногий бразилец!
Кстати, мало кто знает, он пересекался в одной команде с Димой Сычёвым
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corazón blanco
Странно, что Роберта Левандовски назвал, который пришел в прошлом сезоне, а Гюндогана, который перешел в этом сезоне - нет.
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GuruFutbola
Жалкая тень величия Фермина
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che kaif
Со всех утюгов пиарят Блингема готовят почву для подарка в виде ЗМ?!
На деле тот же Гризманн топовее и круче Билингема
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