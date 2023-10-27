«Рубин» обыграл «Балтику» благодаря голу со штрафного на 88-й. У калининградцев 1 победа в 5 матчах
«Рубин» победил «Балтику» (1:0) в стартовом матче 13-го тура Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Сергея Игнашевича выиграла лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах.
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Ак Барс Арена»
- Гол:
- 1:0 – 88 Вада.
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Рубин –
Дюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Тесленко, Безруков, Зотов (Ашурматов, 90), Иву, Ранджелович (Вада, 61), Чумич, Фамейе.
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Балтика –
Латышонок, Сото, Остойич, Радмановач, Гассама, Фернандес (Маляров, 84), Осипов (Пряхин, 90), Кузьмин (Галоян, 65), Бистрович, Энрикес (Мусаев, 65), Гузина.
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Штрафной тоже скорее был.
Рубин с очень важной победой.