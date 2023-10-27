«Рубин» обыграл «Балтику» благодаря голу со штрафного на 88-й. У калининградцев 1 победа в 5 матчах

Теги Рубин премьер-лига Россия Балтика онлайны Футбол

«Рубин» победил «Балтику» (1:0) в стартовом матче 13-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Команда Сергея Игнашевича выиграла лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах.

 

Рубин – Балтика 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 19.00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 88 Вада.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Тесленко, Безруков, Зотов (Ашурматов, 90), Иву, Ранджелович (Вада, 61), Чумич, Фамейе.
БалтикаЛатышонок, Сото, Остойич, Радмановач, Гассама, Фернандес (Маляров, 84), Осипов (Пряхин, 90), Кузьмин (Галоян, 65), Бистрович, Энрикес (Мусаев, 65), Гузина.
Предупреждения:
Гассама (9), Кабутов (44), Радмановач (54), Игнашевич (87), Сото (89), Гузина (90).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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22 комментария

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Leftdefender
Шедеврально со штрафного положил!
+19
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+19
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Кирилл Голивец
Ответ Leftdefender
Шедеврально со штрафного положил!
Рубин нашел своего Веру? чувак из Сегунды уже вторую победу приносит.
+9
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+9
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redwhiteteam
Положил то хорошо.
Штрафной тоже скорее был.
+7
0
+7
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Рамиль Галиахметов
Кстати третий номер Балтики в область ягодиц после свистка Фамийе ногой пихнул, почему ВАР не позвал к экрану
+6
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+6
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Stojeq
Рубин неплохо насел во 2-м тайме, но всё равно хлипко все, моментов стопроцентых мало. Однако победа заслуженная. Календарь хороший, надо входить в первую 8-ку.
+5
0
+5
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ILO. 28 april
За Рубин.
+7
-3
+4
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Andrey Gubskiy
максимально жалкое ,хотел написать зрелище,но это не оно,это пародия на футбол,где самым активным был Рахимов,километров 5 он набегал по бровке
+6
-2
+4
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Nail Abzj
Редкий случай когда Рубик забивает со штрафного удара. Из 100 3-4 гола! Сегодня произошло чудо господа и дамы!)
+4
-1
+3
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Nail Abzj
Ответ Рамиль Галиахметов
Кстати третий номер Балтики в область ягодиц после свистка Фамийе ногой пихнул, почему ВАР не позвал к экрану
Из за такого и драка может быть. Но ВАР в таких случаях не смотрят.
+2
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Артем Гладских
Балтике удачи!
+11
-9
+2
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Магнетист*
Кресла на стадионах удобнее, чем в студии Матча? )
Рубин с очень важной победой.
+2
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Шухрат Казыев
Это хороший результат
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Pasta
Похоже Рубин все же не вылетит. Рахимос начал показывать свой стандартный уровень 10 места... Может даже получится занять место выше, если Урал и Пари НН посыпятся, Урал то уже стал это делать.
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Gayz
На мой взгляд игра была равная, выручил стандарт. По-моему в центре очень не хватает качественно го креативного игрока, который соберет всю команду по мысли, а пока бей беги и радость от таких побед.
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Артем Гладских
Ответ KasperSurgut
И закончится в 19-35, когда к этому времени будет забито два мяча в ворота Балтики и нол в ворота казанцев)
такого не будет.
+3
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инок
Пусть во втором тайме мы насладимся наконец хорошим футболом и забитыми голами
+3
-2
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Pasta
Ответ Balt
Шаровой гол при равной игре. 0-0 было бы справедливее.
Не дуйся, Рубин все же некогда двухкратный чемпион страны, а не просто какая-то безродная команда без истории... как Сочи.
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Andrey Yaroslavtsev
Вся надежда на Вуячича... )
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-1
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