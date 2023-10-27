«Рубин» обыграл «Балтику» благодаря голу со штрафного на 88-й. У калининградцев 1 победа в 5 матчах

«Рубин» победил «Балтику» (1:0) в стартовом матче 13-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Сергея Игнашевича выиграла лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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