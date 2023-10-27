«Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тим Шервуд Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Тим Шервуд считает, что Эрик тен Хаг должен извиниться перед Харри Магуайром.

«Магуайра пытались выставить за дверь, и тренер старался вытеснить его. Но Харри не хотел уходить.

Потом он [тен Хаг], вероятно, окинул взглядом раздевалку и понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции, а затем решил, что [Харри] получит какое-то игровое время.

Когда у тренера есть такой игрок, как Магуайр, который хочет отдать все силы без остатка ради общей цели, с этим можно работать. Проблема – когда люди прячутся, не хотят выходить из процедурной, пока не будут на 110% готовы к каждой игре. Но так не бывает.

Я думаю, что теперь Магуайр будет играть намного больше. И я считаю, что Эрик тен Хаг должен перед ним извиниться», – сказал бывший игрок и тренер «Тоттенхэма» Шервуд в подкасте No Tippy Tappy Football.

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41 комментарий

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Barry
Хаг должен извиниться перед Магуайром, Санчо должен извиниться перед Хагом, а все вместе они должны извиниться перед Кадыровым.
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Леван Мкртчян
Ответ Barry
Хаг должен извиниться перед Магуайром, Санчо должен извиниться перед Хагом, а все вместе они должны извиниться перед Кадыровым.
Хаг , Магуайер, Санчо -- это прям какой-то аббревиатурный ХАМАС . Кадыров еще и поддержит , без всяких извинений
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Andrew Kolevatykh
Ответ Reright18
Лол а тренер что-то делал?
Ну, игрок начал косячить - убрал из старта. Набрал форму, заслужил место - сыграл. Внутренние процессы мы точно никогда не узнаем. Но лично я знаю точно, что если бы Харри играл и косячил, что Тен Хага бы хейтили за то, что он не убирает его из состава, не давая шанс другим.
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Не уверен!!
А за что тренер должен извиняться? Может наоборот? Если тренер ничего не делал бы - то я очень сомневаюсь, что в игре Мага что-то поменялось и он бы также через матч привозил.
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Акира_1
Что скажут все эти эксперты, если Мага опять привезёт, что, кстати, весьма вероятно?
+8
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Janture Beckjan
Ответ Акира_1
Что скажут все эти эксперты, если Мага опять привезёт, что, кстати, весьма вероятно?
У этого парня все зависит от уверенности. Будет по справедливости если он поднимется настолько высоко, насколько глубоко пал. Давайте поддержим Магу, пусть получит в будущем ЗМ)))
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Redhead One
Уж не Шервуду решать, что делать нормальному тренеру. Такой же бездарь, как Харя Южноворотов
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Руслан Платонов
За что извиняться то? Ошибается - сидит на скамейке, играет хорошо, то в основе
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danilevich
Ответ Леван Мкртчян
Хаг , Магуайер, Санчо -- это прям какой-то аббревиатурный ХАМАС . Кадыров еще и поддержит , без всяких извинений
Хаг, онана, мага , Антони, санчо - ХОМАС .
Все сходится
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Afan16
10хаг пусть лучше извинится за свою деятельность на посту главного тренера))
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Magnus the Red
После матчей с Сити и Ньюкаслом "Тен Хаг ждёт извинений от Маги" и так до бесконечности.
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Максим Черкашин
Ответ Barry
Хаг должен извиниться перед Магуайром, Санчо должен извиниться перед Хагом, а все вместе они должны извиниться перед Кадыровым.
Дон.
Тихий Дон.:)))))
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Ваня Лазарець
Ответ Street Fighter
У Тен Хага 49/75 матчей выиграно. процент побед в МЮ 65%
ага и 400лямов потрачених денег, 7:0 от ливерпуля и проиграш от гигантов типа галатасарай и КП, не говоря уже о том что каждий матч МЮ виглядит похуже игр чемпионшипа
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Хаг , Магуайер, Санчо -- это прям какой-то аббревиатурный ХАМАС . Кадыров еще и поддержит , без всяких извинений
это топ
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Street Fighter
Ответ Afan16
10хаг пусть лучше извинится за свою деятельность на посту главного тренера))
У Тен Хага 49/75 матчей выиграно. процент побед в МЮ 65%
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Barry
Хаг должен извиниться перед Магуайром, Санчо должен извиниться перед Хагом, а все вместе они должны извиниться перед Кадыровым.
Главное, смотреть прямо в глаза и говорить от души.
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SopTecret
Так, сейчас тренд поносить Харри сменился на обратный, правильно понимаю?) надо понять, какие комментарии писать))
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Владислав Бондарчук
Ответ Barry
Хаг должен извиниться перед Магуайром, Санчо должен извиниться перед Хагом, а все вместе они должны извиниться перед Кадыровым.
Я думал что последним будет Каррагер в этой цепочке)) но с чего бы))) Кадыров уместнее)
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Lancashire III
Ответ Не уверен!!
А за что тренер должен извиняться? Может наоборот? Если тренер ничего не делал бы - то я очень сомневаюсь, что в игре Мага что-то поменялось и он бы также через матч привозил.
«Привозил через матч» - это не более, чем сказки.

А вот по статистике с октября 2022:

С ним в старте - 16 матчей, 15 побед, 1 поражение. В среднем 0,7 пропущено за матч.

Без него - 42 матча, 22 победы, 13 поражений, 7 ничьих. В среднем 1,3 пропущено за матч.
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Almatinets
Шервуд, Хаг наоборот говорил, что Харри пригодится, продавать нет нужды, если только не за хорошую сумму. Незаменимых нет. Стоило Привозу вытащить половину матча, как сразу в ноги кланяться, на руках носить.
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Taddy Brain
Ответ Taddy Brain
Не только тен хаг, но и болельщики-перевертыши должны извиниться перед Харри
Но они извиняться не будут, мораль для них, как небо для земли))
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Google Account
8 раз выбьет мячь с линии своих ворт и забьёт победный гол на 90+ минуте
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United_LP
Игроки, тренеры и особенно руководство МЮ с 2013 года должны извиняться перед болельщиками за всю боль причиненную болельщикам
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Мужанов Дмитрий Александрович
Извиниться за то что Магуайр был постоянным привозилом а потом вдруг сыграл 1-2 неплохих матча?
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Taddy Brain
Не только тен хаг, но и болельщики-перевертыши должны извиниться перед Харри
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