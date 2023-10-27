«Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике
Тим Шервуд считает, что Эрик тен Хаг должен извиниться перед Харри Магуайром.
«Магуайра пытались выставить за дверь, и тренер старался вытеснить его. Но Харри не хотел уходить.
Потом он [тен Хаг], вероятно, окинул взглядом раздевалку и понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции, а затем решил, что [Харри] получит какое-то игровое время.
Когда у тренера есть такой игрок, как Магуайр, который хочет отдать все силы без остатка ради общей цели, с этим можно работать. Проблема – когда люди прячутся, не хотят выходить из процедурной, пока не будут на 110% готовы к каждой игре. Но так не бывает.
Я думаю, что теперь Магуайр будет играть намного больше. И я считаю, что Эрик тен Хаг должен перед ним извиниться», – сказал бывший игрок и тренер «Тоттенхэма» Шервуд в подкасте No Tippy Tappy Football.
Магуайр принес победу «МЮ»! Пока что он хорош
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Все сходится
Тихий Дон.:)))))
А вот по статистике с октября 2022:
С ним в старте - 16 матчей, 15 побед, 1 поражение. В среднем 0,7 пропущено за матч.
Без него - 42 матча, 22 победы, 13 поражений, 7 ничьих. В среднем 1,3 пропущено за матч.