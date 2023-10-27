«Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике

Тим Шервуд считает, что Эрик тен Хаг должен извиниться перед Харри Магуайром.

« пытались выставить за дверь, и тренер старался вытеснить его. Но Харри не хотел уходить.

Потом он [тен Хаг], вероятно, окинул взглядом раздевалку и понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции, а затем решил, что [Харри] получит какое-то игровое время.

Когда у тренера есть такой игрок, как Магуайр, который хочет отдать все силы без остатка ради общей цели, с этим можно работать. Проблема – когда люди прячутся, не хотят выходить из процедурной, пока не будут на 110% готовы к каждой игре. Но так не бывает.

Я думаю, что теперь Магуайр будет играть намного больше. И я считаю, что должен перед ним извиниться», – сказал бывший игрок и тренер «Тоттенхэма» в подкасте No Tippy Tappy Football.

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