Тен Хаг о дерби с «Ман Сити»: «Во всем мире внимание будет приковано к этой игре. «МЮ» движется в верном направлении»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в верном направлении.
Тренер заявил об этом на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити».
«Нас трудно обыграть, мы находим способ побеждать. Мы движемся в правильном направлении. Это матч имеет огромное значение. Это Манчестер, внутреннее дерби, но внимание во всем мире будет приковано к этой игре.
Мы движемся в правильном направлении, и нам еще предстоит пройти определенный путь. Я вижу положительные и отрицательные моменты.
Мы не всегда на должном уровне владеем мячом. В прессинге наша команда достаточно хороша, мы лидеры в АПЛ по возвратам мяча. Здесь видна наша организация.
Но мы не пользуемся преимуществом в переходных фазах атаки, а должны бы, потому что у нас есть способности. Нужно прогрессировать, и матчи станут легче», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
В 13 матчах сезона у МЮ 6 поражений. Ну т.е через матч поражение. Не так уж и трудно, получается
Нет того накала и тех имён, как было ранее.
МЮ и МС больше аудиторию соберут
После этого даже не читал дальше)
Нормальные люди будут смотреть Класико
А он адекватный вообще? )
Оно было всегда, но пик интереса был именно тогда