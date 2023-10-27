Тен Хаг о дерби с «Ман Сити»: «Во всем мире внимание будет приковано к этой игре. «МЮ» движется в верном направлении»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в верном направлении.

Тренер заявил об этом на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити».

«Нас трудно обыграть, мы находим способ побеждать. Мы движемся в правильном направлении. Это матч имеет огромное значение. Это Манчестер, внутреннее дерби, но внимание во всем мире будет приковано к этой игре.

Мы движемся в правильном направлении, и нам еще предстоит пройти определенный путь. Я вижу положительные и отрицательные моменты.

Мы не всегда на должном уровне владеем мячом. В прессинге наша команда достаточно хороша, мы лидеры в АПЛ по возвратам мяча. Здесь видна наша организация.

Но мы не пользуемся преимуществом в переходных фазах атаки, а должны бы, потому что у нас есть способности. Нужно прогрессировать, и матчи станут легче», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

90 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Ковалёв
Извиняй дядя. Но все взгляды прикованы к Эль Классико.
+138
-45
+93
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"Нас трудно обыграть"
В 13 матчах сезона у МЮ 6 поражений. Ну т.е через матч поражение. Не так уж и трудно, получается
+81
-4
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Первый тайм. Потом-то все на Краснодар-ЦСКА переключатся
+60
-3
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алксандр Гадюшкин
Ответ Егор Ковалёв
Извиняй дядя. Но все взгляды прикованы к Эль Классико.
сейчас нет матчей к которым прикованы все взгляды, Эль Классико в медийном плане блеклая копия себя 10 летней давности
+74
-20
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Ответ Алксандр Гадюшкин
сейчас нет матчей к которым прикованы все взгляды, Эль Классико в медийном плане блеклая копия себя 10 летней давности
Я Эль Классико уже несколько лет не смотрел.
Нет того накала и тех имён, как было ранее.
+53
-12
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
нас пока несложно обыграть, и мы пока с трудом побеждаем только более слабые команды. так правильнее.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ Егор Ковалёв
Извиняй дядя. Но все взгляды прикованы к Эль Классико.
Без Месси и КР уже нет…
МЮ и МС больше аудиторию соберут
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CJ7
Нас трудно обыграть 😂😂😂
После этого даже не читал дальше)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВРвпопа оапоапо
Ответ Александр Опёнышев
Ну хз, для Сити это обыкновенный рядовой матч, никакого интереса к игре Нормальные люди будут смотреть Класико
Нормальные люди будут смотреть Эль Классико в субботу, а Сити-Юнайтед в воскресенье
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheFrosty
Нас трудно обыграть, но мы находим способ...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allexez
я понимаю, что это заготовленные стандартные фразы, но не ужели кто то это в серьез воспринимает, особенно видя рисунок игры мю и мс?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Ответ Александр Опёнышев
Ну хз, для Сити это обыкновенный рядовой матч, никакого интереса к игре Нормальные люди будут смотреть Класико
Классико потеряло после ухода Рональду и Месси более 35% аудитории в мире. Это официальная статистика
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Ответ Любезный Коссутий
нас пока несложно обыграть, и мы пока с трудом побеждаем только более слабые команды. так правильнее.
Скорее отскакиваем
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ну хз, для Сити это обыкновенный рядовой матч, никакого интереса к игре
Нормальные люди будут смотреть Класико
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Егор Ковалёв
Извиняй дядя. Но все взгляды прикованы к Эль Классико.
Так они в разные дни, не?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fcb812
Лысый популист опять в сухую улетит и будет верещать как он доволен игрой и что эпизодами они были лучше и тд
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ocelot
если даже МЮ 0:5 горожанам сгорит, ТХ все равно в послематчевом интервью бы сказал что МЮ движется в верном направлении))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан З.
Нас трудно обыграть, потому что то что мы делаем сложно назвать игрой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mike Denisovs
гхем. ну вы пару дней назад еле Копенгаген 1-0 обыграли. а теперь раздухарились прям. или датчане на одном уровне с мансити?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Максимюк
ждём разгром
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
"Нас трудно обыграть, мы находим способ побеждать. Мы движемся в правильном направлении."

А он адекватный вообще? )
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shumi-jr
Ответ Александр Опёнышев
Класико было и до этих двоих и будет после, так что не неси ерунды, пацан В прошлом году чет Класико не перебили, и в этом не перебьют, не смеши х2
Сынок, пацаном будешь ребенка своего называть )
Оно было всегда, но пик интереса был именно тогда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лимонников
Ответ Егор Ковалёв
Комментарий скрыт
Вы правда ещё это смотрите?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as_kachan
Ответ Алксандр Гадюшкин
сейчас нет матчей к которым прикованы все взгляды, Эль Классико в медийном плане блеклая копия себя 10 летней давности
по мне сити и ливерпуль более интересное противостояние
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВРвпопа оапоапо
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Дерби Манчестера интереснее Эль Классико: еще в середине 2010-х - начале 2000-х в такое было сложно поверить, но сейчас это факт.
Чем интереснее? Юнайтед сейчас средняя команда, обычный матч для Сити. Посмотри котировки и сравни Барса-Реал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий