Тен Хаг о дерби с «Ман Сити»: «Во всем мире внимание будет приковано к этой игре. «МЮ» движется в верном направлении»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» двигается в верном направлении.

Тренер заявил об этом на пресс-конференции перед матчем с « ».

«Нас трудно обыграть, мы находим способ побеждать. Мы движемся в правильном направлении. Это матч имеет огромное значение. Это Манчестер, внутреннее дерби, но внимание во всем мире будет приковано к этой игре.

Мы движемся в правильном направлении, и нам еще предстоит пройти определенный путь. Я вижу положительные и отрицательные моменты.

Мы не всегда на должном уровне владеем мячом. В прессинге наша команда достаточно хороша, мы лидеры в по возвратам мяча. Здесь видна наша организация.

Но мы не пользуемся преимуществом в переходных фазах атаки, а должны бы, потому что у нас есть способности. Нужно прогрессировать, и матчи станут легче», – сказал тренер « ».

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