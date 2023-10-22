Перес посетит класико, несмотря на дело Негрейры и напряженные отношения с «Барсой»
Президент «Реала» Флорентино Перес посетит матч с «Барселоной».
Перес будет присутствовать на игре, несмотря на дело Негрейры и напряженные отношения с «Барселоной».
При этом, как отмечается, присутствие Переса в Барселоне не значит, что отношения «Реала» и «Барсы» нормализовались.
«Барселона» примет «Реал» 28 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги.
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