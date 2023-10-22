Перес посетит класико, несмотря на дело Негрейры и напряженные отношения с «Барсой»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Класико Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес посетит матч с «Барселоной».

Перес будет присутствовать на игре, несмотря на дело Негрейры и напряженные отношения с «Барселоной».

При этом, как отмечается, присутствие Переса в Барселоне не значит, что отношения «Реала» и «Барсы» нормализовались.

«Барселона» примет «Реал» 28 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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corazón blanco
Надеюсь, что все-таки постепенно будет происходить оттепель в отношениях Мадрида и Барселоны. Поливая друг друга помоями ни к чему хорошему не приведет. Уровень лиги и так падает с каждым годом, плюс пока самодур Тебас будет ей руководить, разрыв между Примерой и АПЛ будет расти.
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Антон Дмитриев
«Призеднт»

А под новостью ссылка на «Проверьте свою футбольную орфографию» 😁
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Алексей Радевич
Ответ Антон Дмитриев
«Призеднт» А под новостью ссылка на «Проверьте свою футбольную орфографию» 😁
Значит не врет глазомер и учебник по русскому)))
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Как так можно?
Два великих клуба. Им выгодно чтоб оба были на вершине
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Никита Смолов
Ответ Ophiomorph
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Ты хоть понял что сам написал? Если бы не было стрелок, Барса их бы не переводила….
+7
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SpilightTwarkle
А что там с суперлигой? Они ведь два единственных оставшихся основателя.
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Алексей Радевич
По моему все таки ПрЕзИдент
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АРТУР АЛИЕВ
Мудрое решение
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aleksejsencov7@gmail.com
Пусть дома сидит😁
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Ophiomorph
Ответ Никита Смолов
Ты хоть понял что сам написал? Если бы не было стрелок, Барса их бы не переводила….
А ты понял, что написал? На любую критику в свою сторону руководство Барсы начинают песню про "социологический мадридизм". Это и есть стрелки, вот только Реал тут при чём?
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