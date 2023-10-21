Артета о 2:2 с «Челси»: «Арсенал» феноменально отреагировал на 2-й пропущенный гол. В раздевалке тишина, все хотели большего»

Микель Артета доволен реакцией «Арсенала» на два гола «Челси» (2:2).

«Все пошло не так в начале матча. Мы просто катали мяч, не пытаясь угрожать сопернику. Стоит отдать « » должное, это топ-команда, в которой много сильных футболистов, это надо признать.

Мы изменили подход к игре, и команда феноменально отреагировала на второй пропущенный гол.

Мне очень нравится то, что я увидел в раздевалке: там стоит тишина, потому что все хотели добиться большего.

Что касается пенальти [в ворота «Арсенала»], то правила четко описывают, где должен находиться мяч по отношению к происходящему. Он был очень близко к нашему игроку, и невозможно выпрыгнуть, не выставив руку», – сказал главный тренер « ».

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