Артета о 2:2 с «Челси»: «Арсенал» феноменально отреагировал на 2-й пропущенный гол. В раздевалке тишина, все хотели большего»
Микель Артета доволен реакцией «Арсенала» на два гола «Челси» (2:2).
«Все пошло не так в начале матча. Мы просто катали мяч, не пытаясь угрожать сопернику. Стоит отдать «Челси» должное, это топ-команда, в которой много сильных футболистов, это надо признать.
Мы изменили подход к игре, и команда феноменально отреагировала на второй пропущенный гол.
Мне очень нравится то, что я увидел в раздевалке: там стоит тишина, потому что все хотели добиться большего.
Что касается пенальти [в ворота «Арсенала»], то правила четко описывают, где должен находиться мяч по отношению к происходящему. Он был очень близко к нашему игроку, и невозможно выпрыгнуть, не выставив руку», – сказал главный тренер «Арсенала».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
У этой команды огромный потенциал, сейчас играя по 10-15 мин за матч свою игру, идут первыми. Может начнут играть хотя бы по 45 мин за матч?