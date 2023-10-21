Артета о 2:2 с «Челси»: «Арсенал» феноменально отреагировал на 2-й пропущенный гол. В раздевалке тишина, все хотели большего»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Крис Кавана Футбол

Микель Артета доволен реакцией «Арсенала» на два гола «Челси» (2:2).

«Все пошло не так в начале матча. Мы просто катали мяч, не пытаясь угрожать сопернику. Стоит отдать «Челси» должное, это топ-команда, в которой много сильных футболистов, это надо признать.

Мы изменили подход к игре, и команда феноменально отреагировала на второй пропущенный гол.

Мне очень нравится то, что я увидел в раздевалке: там стоит тишина, потому что все хотели добиться большего.

Что касается пенальти [в ворота «Арсенала»], то правила четко описывают, где должен находиться мяч по отношению к происходящему. Он был очень близко к нашему игроку, и невозможно выпрыгнуть, не выставив руку», – сказал главный тренер «Арсенала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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21 комментарий

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Adamdfdgds
Ответ SCHOKKKK
Спасибо скажите, что ноги унесли
Согласен, Челси повезло, что сумели хоть очко сохранить
+23
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Эльшод Насыров
Ответ Gunner_14
После 9-ти туров в прошлом сезоне было 24 очка, в этом – 21. По результатам не так уж и плохо. Но игра команды не впечатляет. Дальше: «Шеффилд Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Бернли». С «Ньюкаслом» будет сложно. Главное: обойтись без травм, с «Вест Хэм Юнайтед» в Кубке лиги нужно будет выпускать наполовину резервный состав. Ждем улучшения игры
Учитывая что уже сыграли с МЮ, ТТХ, МС и Челси вполне нормально набрали очков
+7
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Yaki
Дотащили и ладно, в любом случае пока идут без поражений
+6
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Erwin Grenoa
Ответ *MVP*
большего по такой игре? они серьезно? если бы не Санчес с чудо-пасом, отлетели бы всухую
тоже самое можно сказать в обратную сторону, странный пеналь и ебейший фарт с голом Михайло
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Erwin Grenoa
Ответ SCHOKKKK
Спасибо скажите, что ноги унесли
ноги унесли? это когда начиная с 90 минуты каждый контракт игроки Челси лежали на земле? не спорю плохая игра но ты не можешь обвинить их в отсутствии желания, они играли до конца
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Джейме Ланнистер
"Мы просто катали мяч" с начало сезона просто катаете мяч, временами (10-15 мин) включаясь.
У этой команды огромный потенциал, сейчас играя по 10-15 мин за матч свою игру, идут первыми. Может начнут играть хотя бы по 45 мин за матч?
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Gunner_14
После 9-ти туров в прошлом сезоне было 24 очка, в этом – 21. По результатам не так уж и плохо. Но игра команды не впечатляет. Дальше: «Шеффилд Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Бернли». С «Ньюкаслом» будет сложно. Главное: обойтись без травм, с «Вест Хэм Юнайтед» в Кубке лиги нужно будет выпускать наполовину резервный состав. Ждем улучшения игры
+1
0
+1
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Razan13
Ответ Erwin Grenoa
тоже самое можно сказать в обратную сторону, странный пеналь и ебейший фарт с голом Михайло
где ты увидил странный пенальти,в каком матче ето было?
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ЭЗИК
Вот бы если Нкетия забил бы в конце
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Иван Шуткин
Арсенал проявил эарактер ,а это говорит о Чемпионских амбициях
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CFCheadhunter
Доминатору стоило честно сказать, что после игр сборных у топ-клубов очень сложные первые матчи. Но нет, ему тишина в раздевалке понравилась. После такого смело можете скринить - Арсенал не будет чемпионом в этом сезоне.
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Eden Hazard
Ответ Adamdfdgds
Согласен, Челси повезло, что сумели хоть очко сохранить
Реализуй Палмер и Джексон, не чувствовал бы себя героем и не воспринимал очко как победное.
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DolJun
лол, артете бы радоваться что очко сохранили. зинченко сейчас там пытается с мудриком решить вопрос
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Ojer
Ответ Erwin Grenoa
тоже самое можно сказать в обратную сторону, странный пеналь и ебейший фарт с голом Михайло
Михайло да повезло молодчику, а с пеналем что не так? Странно слышать такое.
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Фанат спорта01
Ответ Ojer
Михайло да повезло молодчику, а с пеналем что не так? Странно слышать такое.
ну в некоторых матчах такие пенали не ставили.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ *MVP*
большего по такой игре? они серьезно? если бы не Санчес с чудо-пасом, отлетели бы всухую
По статистике абсолютное равенство, а сразу после 2-2 Нкетия пробил рядом со штангой. Так что, Арсенал не наиграл на победу, но вполне мог ее вырвать кое-как
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Ready2riot
Ответ DolJun
лол, артете бы радоваться что очко сохранили. зинченко сейчас там пытается с мудриком решить вопрос
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DolJun
Ответ Ready2riot
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теперь попробуй сказать это без слез)
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SCHOKKKK
Спасибо скажите, что ноги унесли
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