Хави о матче с «Реалом»: «Класико непредсказуемо. Шансы 50 на 50»
Хави поделился ожиданиями от матча с «Реалом».
«Условия одинаковы для обоих клубов. Это 50 на 50. Фаворита практически никогда нет.
Невозможно ничего предсказать. По моему опыту, класико непредсказуемо», – сказал тренер «Барселоны».
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Хави конечно лукавит... Он не может сказать иначе, чем 50/50, но в душе понимает, что процент на победу его клуба - ниже, к сожалению...
Хотя вспомните тот масштаб, в золотые времена классико.
Савсем недавно, но продолжалось почти десятилетие.