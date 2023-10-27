Хави о матче с «Реалом»: «Класико непредсказуемо. Шансы 50 на 50»

Хави поделился ожиданиями от матча с «Реалом».

«Условия одинаковы для обоих клубов. Это 50 на 50. Фаворита практически никогда нет.

Невозможно ничего предсказать. По моему опыту, класико непредсказуемо», – сказал тренер «Барселоны».

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