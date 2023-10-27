Хави о матче с «Реалом»: «Класико непредсказуемо. Шансы 50 на 50»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

Хави поделился ожиданиями от матча с «Реалом».

«Условия одинаковы для обоих клубов. Это 50 на 50. Фаворита практически никогда нет.

Невозможно ничего предсказать. По моему опыту, класико непредсказуемо», – сказал тренер «Барселоны».

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62 комментария

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benjamin92
Ну тут, как говорит Андрей Хенто, либо одни выиграют, либо другие проиграют. В любом случае, удачи испанскому клубу!
+60
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+52
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AnMe
Ответ corazón blanco
Ну сегодня Педри, Левандовски, Де Йонг, Кунде приняли участие в тренировке Барселоны. Возможно и увидим их кого-то в завтрашнем матче даже в старте.
Они только вернулись к общей группе тренироваться. Выпустить их было бы неразумно сразу же, тем более в классико. Хотя хз, что ожидать от Хави. Ребята в любом случае не в форме.
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Ханс Ланда
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Всмысле должен? Типо в Звёздных Войнах Владыка Ситх должен был победить Люка Скайуокера,или переманить на свою сторону? Нет, в таких историях добро всегда побеждает зло. Люк Скайуокер в одиночку победил Реал в лице Владыки Ситха, и его ручного судью в лице Дарт Вейдера. Тут будет тоже самое.
Я так понимаю, по пятницам, вы уже с обеда начинаете заливаться?
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predMBAPPE
Ответ MESSIya
Мадридский "Реал" намерен занять около 390 миллионов долларов у институциональных инвесторов, чтобы помочь профинансировать реконструкцию своего культового стадиона "Сантьяго Бернабеу", сообщает Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-26/real-madrid-set-to-borrow-390-million-in-private-debt-market?utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter&cmpid=socialflow-twitter-business
рычаг Переса?
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MESSIya
Мадридский "Реал" намерен занять около 390 миллионов долларов у институциональных инвесторов, чтобы помочь профинансировать реконструкцию своего культового стадиона "Сантьяго Бернабеу", сообщает Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-26/real-madrid-set-to-borrow-390-million-in-private-debt-market?utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter&cmpid=socialflow-twitter-business
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bahtiyar.ar.101@icloud.com
пол состава барсы травмированы тут шансов у реала больше 40 на 60
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Дренажная вода 4
Ответ benjamin92
Ну тут, как говорит Андрей Хенто, либо одни выиграют, либо другие проиграют. В любом случае, удачи испанскому клубу!
но Барселона Каталонский клуб...
+4
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AnMe
Ответ Фёдор Кузнецов
Как то все забывают что и Реал лишился Куртуа, Милитао и Гюлера из-за травм, а первые двое важнейшие игроки клуба
Да Никто и не забыл. Гюлера даже не стоит в этот список вносить, что есть что нет его. Милитао ок, а Куртуа найти замену крайне тяжело. Но это даже не половина того, что у Басры. Некорректное сравнение.
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Да Нет
все верно, 50/50 Там видно будет.
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AnMe
Что-то не кажется, что шансы 50/50 из-за такого обилия травм. Единственное, что хоть как-то держит на плаву надежду, так это несколько сильных игроков на поле. Против РМ и это кажется недостаточно.
+6
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+3
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Madhamish
Ответ Бронислав Каминский
Необстрелянные только Гиу получается и формально Фермин,который в Класико все же играл летом и сделал 1+1
Там один Ромеу способен завалить все дело. От него Судаков убежал, как болид формулы один от трехколесного велосипеда.
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Гласящий Истину!
Сложно будет Барсе... Очень сложно, учитывая кадровые проблемы и уровень соперника. Играть-то за Барсу будут необстрелянные юнцы, хоть и с запредельным уровнем мотивации...
Хави конечно лукавит... Он не может сказать иначе, чем 50/50, но в душе понимает, что процент на победу его клуба - ниже, к сожалению...
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Kahn01
Ответ benjamin92
Ну тут, как говорит Андрей Хенто, либо одни выиграют, либо другие проиграют. В любом случае, удачи испанскому клубу!
Потрясающая цитата
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TAGAY
Ответ Гномович!
51 на 49 в пользу Барсы, как никак за Барсу судья и Негрейра.
ныть про судейство, когда судит ручной пес Переса - Мансано.. это сильно!
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Семен Зоткин
Классико есть классико.
Хотя вспомните тот масштаб, в золотые времена классико.
Савсем недавно, но продолжалось почти десятилетие.
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AnMe
Ответ Фёдор Кузнецов
В чем некорректное, Реал потерял вратаря, а всё видели его важность для клуба и ведущего защитника, тем самым сильно ослабла оборона клуба
Не отрицаю важность Куртуа. Особенно после такого сезона когда взяли последний лч. Точнее сказать По количеству травмированных там большая разница. У Реала с защитой проблемы, у Барселоны с креативом центра и завершением. В принципе, какой-то баланс да есть, что дает интригу.
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Бронислав Каминский
Ответ Madhamish
Там один Ромеу способен завалить все дело. От него Судаков убежал, как болид формулы один от трехколесного велосипеда.
Это да,он вообще не уровень
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benjamin92
Ответ Дренажная вода 4
но Барселона Каталонский клуб...
А Реал Мадридский )
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BurBon
Ответ Гласящий Истину!
Сложно будет Барсе... Очень сложно, учитывая кадровые проблемы и уровень соперника. Играть-то за Барсу будут необстрелянные юнцы, хоть и с запредельным уровнем мотивации... Хави конечно лукавит... Он не может сказать иначе, чем 50/50, но в душе понимает, что процент на победу его клуба - ниже, к сожалению...
Главная проблема, не в юнцах, а то что и они уже наелись с этим графиком, Лопеса хватило только на тайм, против Шахтера.
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Real Madrid 04
Ответ predMBAPPE
в золотом поколении Барсы Реал был ниже наголову но ведь матчи та нет нет выигрывали) сейчас не мастерство игроков в пользу Реала а отсутствие пол команды Барсы, на бумаге для Реала всё легко но думаю молодые захотят поспорить с этим мнением)))
Именно, что у Барсы отсутствуют сильные игроки, теперь наши мнения начали сходиться))
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Бронислав Каминский
Ответ Гласящий Истину!
Сложно будет Барсе... Очень сложно, учитывая кадровые проблемы и уровень соперника. Играть-то за Барсу будут необстрелянные юнцы, хоть и с запредельным уровнем мотивации... Хави конечно лукавит... Он не может сказать иначе, чем 50/50, но в душе понимает, что процент на победу его клуба - ниже, к сожалению...
Необстрелянные только Гиу получается и формально Фермин,который в Класико все же играл летом и сделал 1+1
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predMBAPPE
Ответ Меган Лайф
Так он вроде активы не продает
так у вас же всё рычаг: газон, футболки, контракты, обеды, такси
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predMBAPPE
Ответ Real Madrid 04
По-любому, это же его стихия)) пусть голов будет побольше, игрокам без травм провести матч ну и чтоб без судейских ошибок!
Про судейство ты уже перегнул) хотя было бы неплохо хоть один матч без ошибок)
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Murtynya
Ответ benjamin92
Ну тут, как говорит Андрей Хенто, либо одни выиграют, либо другие проиграют. В любом случае, удачи испанскому клубу!
👍😁
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Real Madrid 04
Ответ predMBAPPE
Про судейство ты уже перегнул) хотя было бы неплохо хоть один матч без ошибок)
Я понимаю, что судья наша ручная, но хотя бы явных ошибок, надеюсь, поменьше будет ))
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