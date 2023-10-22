Глава общества «Маккаби» в Германии об отстранении поддержавшего Палестину Эль-Гази: «Майнц» набрал всего два очка, но проявил гражданское мужество. Снимаю шляпу»

Глава общества «Маккаби» в Германии поддержал отстранение Анвара Эль-Гази.

Напомним, полузащитник «Майнца» опубликовал в соцсетях заявление в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире»

После беседы с руководством Эль-Гази, перешедший в «Майнц» менее месяца назад, был отстранен от тренировок и матчей: «Уважаем разные точки зрения на сложный конфликт, но позиция Анвара не соответствует ценностям клуба».

«Я снимаю шляпу перед «Майнцем». Они набрали всего два очка («Майнц» идет на предпоследнем месте турнирной таблицы Бундеслиги – Sports.ru), но при этом проявил гражданское мужество, чтобы обозначить свою позицию», – сказал Алон Мейер в эфире телеканала ZDF.

Глава общества «Маккаби» в Германии о Мазрауи: «Неприемлемо, что «Бавария» позволила ему играть без последствий. Такие посты наносят огромный ущерб клубу, Бундеслиге и всему обществу»|

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