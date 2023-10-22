Глава общества «Маккаби» в Германии об отстранении поддержавшего Палестину Эль-Гази: «Майнц» набрал всего два очка, но проявил гражданское мужество. Снимаю шляпу»

Теги Майнц бундеслига Германия Анвар Эль-Гази Политика Футбол

Глава общества «Маккаби» в Германии поддержал отстранение Анвара Эль-Гази.

Напомним, полузащитник «Майнца» опубликовал в соцсетях заявление в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире»

После беседы с руководством Эль-Гази, перешедший в «Майнц» менее месяца назад, был отстранен от тренировок и матчей: «Уважаем разные точки зрения на сложный конфликт, но позиция Анвара не соответствует ценностям клуба».

«Я снимаю шляпу перед «Майнцем». Они набрали всего два очка («Майнц» идет на предпоследнем месте турнирной таблицы Бундеслиги – Sports.ru), но при этом проявил гражданское мужество, чтобы обозначить свою позицию», – сказал Алон Мейер в эфире телеканала ZDF.

Глава общества «Маккаби» в Германии о Мазрауи: «Неприемлемо, что «Бавария» позволила ему играть без последствий. Такие посты наносят огромный ущерб клубу, Бундеслиге и всему обществу»|

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24 комментария

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Никита Давыдкин
Дак по итогу игрок то прав оказался, ЦАХАЛ разносит целые кварталы, перекрыл электро- и водоснабжение и настругал мирняка УЖЕ больше, чем сами террористы. И это ещё не начиная наземную операцию
+49
-8
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Роберт Дауни-средний
Очередной дистанционный воин, горячо ратующий за судьбу своей страны (но почему-то не стремящийся записаться в цахал) и радующийся отмене других только за их противоположное мнение.
хм, кого же мне это напоминает... Все совпадения случайны.
+22
-5
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Karamazoff
А слабо всех поддерживающих Палестину по всей Европе отстранить?
+16
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Верховный Лорд
Ответ Никита Давыдкин
Дак по итогу игрок то прав оказался, ЦАХАЛ разносит целые кварталы, перекрыл электро- и водоснабжение и настругал мирняка УЖЕ больше, чем сами террористы. И это ещё не начиная наземную операцию
Что то не торопятся они с наземной операцией, ждут подкрепления своих господ. Там хоть какое то нужно мужество, это вам не сбрасывать ракеты сверху
+11
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Иван Новиков
Где еврей прошёл, там украинцу делать нечего.
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Евгений Шазиев
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Если Майнц на колени встанет перед Израилем, он пейсы не сбреет?
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Bayern2004
Алон,ЦАХАЛ ждёт своего героя.
А руководство Майнца само разберётся.
Пейсы здесь ни к чему.
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VladislavZ
только жизни евреев важны — заявил глава общества «Маккаби» в Германии и тихонько зиганул
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Никита Давыдкин
Ответ Верховный Лорд
Что то не торопятся они с наземной операцией, ждут подкрепления своих господ. Там хоть какое то нужно мужество, это вам не сбрасывать ракеты сверху
ну будет вместо наземной операции кровавая баня с кучей потерь в "лучшей армии Ближнего Востока", начнут в 5 раз интенсивнее бомбить с воздуха каждый уличный туалет
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QWertY
Скорее снимаешь ермолку
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Верховный Лорд
Что могут знать о мужестве такие, как Алон Мейер?
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Михо
Бавария не только не отстранила Мазрауи, но еще и обыграла Майнц в последнем туре😃 это видимо явная поддержка Палестины?
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dkdavudov@gmail.com
Человек высказал свою (адекватную) точку зрения. Клуб заставил применил к нему санкции, хотя его точка зрения к футболу не имела никакого отношения. Клуб получил одобрение от представителя клуба из другой страны. Надеюсь клуб рад этому одобрению настолько сильно, чтобы закрыть глаза на цензуру и навязывание чужой идеологии в стране, где право на уникальность возведено в государственную идеологию.

Жаль, что сегодня к «ущемленным» геям проявляют больше сочувствия и заботы, чем к тем, чьи дома и семьи уничтожаются превосходящими силами противника.
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Никита Давыдкин
Ответ votbelnas
так я не спросил "какой не", я спросил как является уместным и пропорциональным
так и у меня имя не Беньямин Нетаньяху, чтобы над этим думать
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Никита Давыдкин
Ответ votbelnas
какой ответ со стороны ЦАХАЛа был бы пропорциональным?
ну уж точно не такой погром газы, на который косо смотрят даже в ООН
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Верховный Лорд
Ответ Никита Давыдкин
ну будет вместо наземной операции кровавая баня с кучей потерь в "лучшей армии Ближнего Востока", начнут в 5 раз интенсивнее бомбить с воздуха каждый уличный туалет
Так поступает добро!
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KonradMillius
Мясник Нетаньяху уничтожает Газу, купаясь по пояс в крови,убивая сотни мирных граждан каждый день! И никому об этом нельзя сказать..... Ибо, из США приказали не раскрывать рот! Европа имея миллионы арабских иммигрантов, рискует очень сильно...
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altitus
Если бы было мужество, то не отстранили бы.
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justbored
Вылетят во вторую бундеслигу, поклонники их поблагодарят за приверженность правильным ценностям наверняка.
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votbelnas
Ответ Никита Давыдкин
ну уж точно не такой погром газы, на который косо смотрят даже в ООН
так я не спросил "какой не", я спросил как является уместным и пропорциональным
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votbelnas
Ответ Никита Давыдкин
так и у меня имя не Беньямин Нетаньяху, чтобы над этим думать
Ну когда будут идеи, как уничтожить террористическую группировку из нескольких десятков тысяч боевиков, которые прячутся за мирными жителями и располагают свои ракетные установки в жилых домах, тогда можно что-то обсуждать.

А в иллюзорном мире - да, нажал кнопку и все терористы превратились в пыль. Было бы удобно, согласен.
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Helge
Ответ justbored
Вылетят во вторую бундеслигу, поклонники их поблагодарят за приверженность правильным ценностям наверняка.
ой-вэй, как будто члены общества "Маккаби" беспокоятся о судьбе "Майнца"? им интереснее смотреть свои маккаби в еврокубках, а немцев такие алоны майеры просто разводят на бабло
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