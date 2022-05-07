«МЮ» интересуется 20-летним защитником «Спортинга» Инасиу. Сумма отступных – 45 млн евро, португальцы не продадут игрока дешевле

«Манчестер Юнайтед» может купить защитника «Спортинга» Гонсалу Инасиу.
Sport Witness со ссылкой на Correio da Manhã сообщает, что официальных предложений английский клуб еще не делал, но интерес носит реальный характер. «Юнайтед» следил за 20-летним игроком некоторое время.
Отмечается, что «Спортинг» не хочет продавать защитника, а главный тренер команды Рубен Аморим хотел бы, чтобы Инасиу остался на следующий сезон. Поэтому португальский клуб не продаст футболиста дешевле, чем за 45 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в контракте.
В 26 матчах текущего чемпионата Португалии Инасиу забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.
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