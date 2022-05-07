«МЮ» интересуется 20-летним защитником «Спортинга» Инасиу. Сумма отступных – 45 млн евро, португальцы не продадут игрока дешевле

может купить защитника .

Sport Witness со ссылкой на Correio da Manhã сообщает, что официальных предложений английский клуб еще не делал, но интерес носит реальный характер. «Юнайтед» следил за 20-летним игроком некоторое время.

Отмечается, что «Спортинг» не хочет продавать защитника, а главный тренер команды Рубен Аморим хотел бы, чтобы Инасиу остался на следующий сезон. Поэтому португальский клуб не продаст футболиста дешевле, чем за 45 миллионов евро – такая сумма отступных прописана в контракте.

В 26 матчах текущего чемпионата Португалии Инасиу забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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