Экс-игрок «МЮ» Даррон Гибсон признался в зависимости от снотворного.

Гибсон был вынужден признать свою зависимость после того, как в прошлом году у него случился приступ во время просмотра футбола по телевизору вместе с женой. Даррон вспомнил, как, придя в себя, обнаружил двух парамедиков, стоящих в его гостиной.

Во время приступа у экс-футболиста шла пена изо рта, а вены на шее, лице и голове вздувались.

«Я даже не думаю, что в тот момент я был дееспособен. Если взглянуть на фото, моя кожа выглядела серой. Если бы я продолжал [принимать таблетки], то умер бы. Я принимал по 12-14 таблеток снотворного перед сном.

Жена знала, что я принимаю их, но не представляла масштабов. Я умел это скрывать. Иногда я принимал их все сразу, когда мы ложились спать, и говорил, что приношу ей попить воды.

Это продолжалось годами. Сейчас я могу говорить об этом, потому что думаю, что привел свою жизнь в порядок», – сказал Гибсон.

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