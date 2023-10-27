Экс-игрок «МЮ» Гибсон признался в зависимости от снотворного: «Принимал по 12-14 таблеток перед сном»

Теги Манчестер Юнайтед Даррон Гибсон премьер-лига Англия происшествия Здоровье Футбол

Экс-игрок «МЮ» Даррон Гибсон признался в зависимости от снотворного.

Гибсон был вынужден признать свою зависимость после того, как в прошлом году у него случился приступ во время просмотра футбола по телевизору вместе с женой. Даррон вспомнил, как, придя в себя, обнаружил двух парамедиков, стоящих в его гостиной.

Во время приступа у экс-футболиста шла пена изо рта, а вены на шее, лице и голове вздувались.

«Я даже не думаю, что в тот момент я был дееспособен. Если взглянуть на фото, моя кожа выглядела серой. Если бы я продолжал [принимать таблетки], то умер бы. Я принимал по 12-14 таблеток снотворного перед сном.

Жена знала, что я принимаю их, но не представляла масштабов. Я умел это скрывать. Иногда я принимал их все сразу, когда мы ложились спать, и говорил, что приношу ей попить воды.

Это продолжалось годами. Сейчас я могу говорить об этом, потому что думаю, что привел свою жизнь в порядок», – сказал Гибсон.

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11 комментариев

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Razrubsis
Ответ АРХАТ
Ну и зря увлекался снотворным. Нельзя насиловать организм - если он не хочет спать, значит не заслужил сон и не достаточно устал за день. Или кофейком балуешься, особенно вечерком. Вообще вечером надо стараться быть спокойным. Если психуешь много, сон будет не очень.
Не всегда всё так просто. Порой тебе очень хочется уснуть, но ничего не получается и потом целый чувствуешь себя очень плохо.
В его случае лучше было бы обратиться к врачу, а не пить гору таблеток.
+12
0
+12
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CONST_VAN_G
Знали бы раньше, звали бы Мел(атонин) Гибсон
+2
0
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qfxtruxp
как он ещё в футбол только играл после этого
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Жаргал Шадапов
Ответ Н.Ф.
Пошёл по неверному пути Мэрилин Монро.
Хит Леджер
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Н.Ф.
Пошёл по неверному пути Мэрилин Монро.
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