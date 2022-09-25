Легенды «Ливерпуля» выиграли у легенд «МЮ». Забили Гонсалес, Синама-Понголь и Бербатов, Роя Кина освистали на «Энфилде»

«Ливерпуль» и сыграли в матче легенд на .

Легенды выиграли со счетом 2:1. У мерсисайдцев голы забили Марк Гонсалес, , у «МЮ» – .

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Ливерпуль»: Дудек, Кварме, Аншо, Шкртел, Виньяль, Сиссоко, Даунинг, Алонсо, Родригес, Ле Таллек, Воронин.

«Манчестер Юнайтед»: Ван Дер Гоув, Валенсия, Стам, Йонсен, Кэррик, Флетчер, Гибсон, Поборски, Кэмпбелл, Пью, Бербатов.

По ходу матча на поле, в частности, появились Робби Кин, Рой Кин, Луис Гарсия и Эрик Джемба-Джемба. Стоит отметить, что Рой Кин был освистан болельщиками.