The Sun включил Жиркова в символическую сборную худших победителей АПЛ

Хавбек Юрий Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛ по версии таблоида The Sun.

Россиянин стал чемпионом Англии в составе «Челси» в сезоне-2009/2010.

Вратарь: («Манчестер Сити»-2013/14).

Защитники: («Челси»-2009/10), Паскаль Сиган («Арсенал»-2003/04), Игорь Степанов («Арсенал»-2001/02) и («МЮ»-2012/2013).

Полузащитники: («Челси»-2014/15), Даррон Гибсон («МЮ»-2008/09, 2010/11), Джек Родуэлл («Манчестер Сити»-2013/14) и Юрий Жирков («Челси»-2009/2010).

Нападающие: («Челси»-2004/05) и Жереми Алиадьер («Арсенал»-2001/02, 2003/04).

Жирков играл за с 2009 по 2011 год. Сейчас 36-летний хавбек выступает за .