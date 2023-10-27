Тухель подтвердил, что Нойер должен сыграть с «Дармштадтом»: «Он показывает уникальный уровень на тренировках»

Томас Тухель подтвердил, что Мануэль Нойер должен сыграть против «Дармштадта».

«Если ничего не случится на тренировке, он будет играть завтра. Мануэль и мы с нетерпением ждем этого. Многие другие, вероятно, тоже этого ждут. Это особая ситуация. У него огромный опыт. Он должен наслаждаться возвращением, это сделает его сильнее. Теперь мы надеемся, что он быстро войдет в свой ритм и все пойдет хорошо.

Сейчас никто не может предсказать его форму. Я не чувствую, что он напряжен. Думаю, он хочет еще раз доказать всем свою правоту. Но в основном он рад, что у него все получилось.

На тренировках я вижу совершенно новый уровень вратаря. Он находится в своей собственной лиге. Он должен воспринимать это как награду за свою работу. На тренировках он демонстрирует совершенно уникальный уровень вратарского мастерства», – сказал тренер «Баварии».

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