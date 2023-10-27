Тухель подтвердил, что Нойер должен сыграть с «Дармштадтом»: «Он показывает уникальный уровень на тренировках»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Дармштадт Томас Тухель Футбол

Томас Тухель подтвердил, что Мануэль Нойер должен сыграть против «Дармштадта».

«Если ничего не случится на тренировке, он будет играть завтра. Мануэль и мы с нетерпением ждем этого. Многие другие, вероятно, тоже этого ждут. Это особая ситуация. У него огромный опыт. Он должен наслаждаться возвращением, это сделает его сильнее. Теперь мы надеемся, что он быстро войдет в свой ритм и все пойдет хорошо.

Сейчас никто не может предсказать его форму. Я не чувствую, что он напряжен. Думаю, он хочет еще раз доказать всем свою правоту. Но в основном он рад, что у него все получилось.

На тренировках я вижу совершенно новый уровень вратаря. Он находится в своей собственной лиге. Он должен воспринимать это как награду за свою работу. На тренировках он демонстрирует совершенно уникальный уровень вратарского мастерства», – сказал тренер «Баварии».

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3 комментария

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Владимир Владимир
Нойер - глыба, вратарь, знаменовавший новую эру в своём ремесле. На самом деле его можно и реджистой использовать, была бы физика соответствующая. Желаю ему только удачи.
+15
0
+15
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Politruk
Нойер - эпоха для Баварии. Удачи в новой главе карьеры.
+7
0
+7
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Aidos9419
а парень то с потенциалом, заслуживает старт
+3
0
+3
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